Un siniestro vial registrado en la mañana de este martes 16 de septiembre en cercanía del conjunto residencial Puerto Gaita, en Soledad, se cobró la vida de un joven motorizado identificado como José Manuel Barrientos Echavarría, de 20 años de edad.

Leer también: Atacan a bala a hermano menor del Negro Ober en medio de una fiesta en Soledad

Testigos manifestaron a las autoridades de Tránsito de Soledad que hacia las 11:30 de la mañana usuarios de una de las vías de acceso a la unidad residencial reportaron un aparatoso choque de un motorizado contra un poste, al parecer, por exceso de velocidad.

“El golpe fue duro, sonó duro. El muchacho de la moto (Barrientos Echavarría) cae al piso y empieza a sangrar. Se llamó a las ambulancias, pero cuando fueron a mirar los signos vitales ya estaba sin vida. Murió en el acto”, comunicó uno de los vecinos de la zona.

Al parecer, José Manuel Barrientos había salido de su vivienda en el barrio Las Colonias, también localizado en Soledad, y se dirigía hacia la compañía transportadora Alianza Sodis, en la cual laboraba como almacenista.

Importante: Matan a joven de 22 años de cuatro disparos en Ciudadela 20 de Julio

Funcionarios de Tránsito de Soledad adelantaron la diligencia de levantamiento del cuerpo y tomaron información relacionada con el siniestro.