Las autoridades policiales se mantienen alerta por lo que podría generarse o derivar del reciente atentado criminal del que resultó como víctima Daniel José Martínez Gutiérrez, de 31 años de edad, hermano menor de alias el Negro Ober, temible cabecilla de los Rastrojos-Costeños, otra de las estructuras criminales que opera en el área metropolitana de Barranquilla.

La Policía Metropolitana de Barranquilla señaló en un breve reporte que Daniel Martínez resultó herido a bala hacia las 3:35 de la madrugada del pasado domingo 14 de septiembre, mientras se encontraba en una fiesta en la carrera 10C con calle 56C, sector del barrio Ciudadela Metropolitana de Soledad.

Según información recopilada por los uniformados que atendieron el caso, la víctima se encontraba reunida con amigos cuando se generó una riña. En medio del altercado, uno de los participantes desenfundó un arma de fuego y le disparó, causándole heridas.

“Gracias a la rápida reacción de la zona de atención, el agresor fue capturado con la incautación de un arma de fuego en el lugar y puesto a disposición de las autoridades”, detalló la institución armada.

En ese sentido, el capturado fue identificado como Ronny Enrique Núñez Navarro. Este individuo portaba un revólver de fabricación industrial y fue trasladado a las instalaciones de la URI para su judicialización.