Mediante un breve comunicado compartido en sus redes oficiales, la Procuraduría General de la Nación anunció que acompañará activamente el traslado de los cabecillas de algunas de las bandas criminales más peligrosas que operan en el distrito de Barranquilla y sus alrededores.

A través de una publicación en X, la entidad precisó que el procurador general, Gregorio Eljach, ya se ha comunicado con el representante de la institución en la región, a quien dio instrucciones para que lleve a cabo el seguimiento continuo del desplazamiento de estos criminales, quienes serán trasladados desde la capital hasta diferentes centros carcelarios en la capital del Atlántico. Esto tras una solicitud expresa de los mandatarios locales.

“Ante el llamado del Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, y del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, para hacer acompañamiento al proceso de traslado de jefes de estructuras criminales a centros de reclusión en Barranquilla, el procurador general, Gregorio Eljach, dio instrucciones al procurador regional del Atlántico para que haga seguimiento continuo y permanente a este proceso”, señaló la entidad.

Acto seguido, la PGN mencionó que, de igual manera, el procurador general ha exhortado al Ejecutivo para que se comprometa a respaldar la protección en la región. “Hizo llamado al Gobierno Nacional para que se garantice la seguridad en esa zona del país”, precisó la Procuraduría.

El traslado de alias Castor y el ‘Negro Ober’ no ha sido bien recibido por las autoridades locales

El traslado de estos jefes criminales desde la capital del país hacia cárceles del departamento del Atlántico ha generado un fuerte choque entre el jefe de Estado y los mandatarios locales, quienes han cuestionado esta decisión que ha tomado el presidente en el marco de su ‘política de paz urbana’.

El alcalde Alejandro Char fue el primero en salir al paso tras conocer la medida adoptada por el Gobierno. Por medio de una publicación en su cuenta de X, el alcalde de Barranquilla precisó: “¡Increíble el actuar del Gobierno nacional! En lugar de enviar refuerzos a nuestra fuerza pública, nos trasladan a peligrosos criminales como Digno, Castor, el ‘Negro Ober’ y 40 delincuentes adicionales a estas cárceles que no cuentan con condiciones de seguridad para albergar a estos criminales, ignorando también el dolor de nuestra gente”.

El mandatario local también criticó la falta de respaldo del Gobierno nacional a Barranquilla y el Atlántico en cuanto a inversiones en materia de seguridad.

“Mientras aquí hemos hecho inversiones en seguridad por más de 150.000 millones de pesos, con el esfuerzo de nuestra gente, para dar resultados importantes en la disminución de la criminalidad y extorsión, ¿así es como nos respalda el Gobierno nacional?”, se lee en la publicación.

Char añadió que la ciudad se prepara para los eventos de Carnaval y responsabiliza de lo que pueda pasar al Gobierno nacional durante las fiestas: “Barranquilla se prepara para recibir miles de turistas para el Carnaval, la fiesta folclórica y cultural más importante del país. Lo que ocurra en la ciudad debido a esos traslados será responsabilidad del mal manejo de la llamada ‘Paz Urbana’ que no tiene ni marco jurídico que lo respalde”.

¿Por qué trasladan al Atlántico a cabecillas de bandas criminales?

Hay que recordar que la medida del traslado de los cabecillas de las bandas forma parte del proceso de diálogos con el Gobierno nacional, que empezaron el pasado 2 de octubre de 2025.

Camilo Pineda, facilitador del proceso, explicó a EL HERALDO que esto es algo que estaba plenamente contemplado casi desde un inicio: “Sí, claro, esto es un escenario, porque todavía no se ha concretado, pero desde un principio, el año pasado, cuando comenzamos el proceso exploratorio, en articulación con la Dirección Nacional de Inteligencia, que se estaba analizando”.

Y agregó: “Es una solicitud que hicieron los señores Jorge Díaz (alias Castor) y Digno Palomino en el mes de noviembre. Entonces, digamos que no es un tema nuevo, se viene evaluando ya hace muchos meses, desde un proceso de evaluación muy técnico, muy sensato y muy consultado con las autoridades de policía y administración de justicia”.

“El objetivo del traslado de estos señores es, primero, tener un mejor canal de comunicación con ellos, más directo, y sin intermediarios, es decir, en donde ya los abogados no tomen tanta relevancia, sino que podamos tener una interlocución mucho más fluida con ambos”, apuntó.

Eso sí, de momento solo estaría claro el posible traslado de una de las partes: “Solamente hoy estamos trabajando con los ‘Costeños’. Es decir, el traslado de Digno Palomino y de los que él solicitó, todavía no ha avanzado, todavía estamos llegando a unos acuerdos. Pero hoy, si se dan las cosas, solamente sería el traslado de Jorge Díaz (Alias Castor), y no de 20 ‘Costeños’, sino de 16”.

Como parte del proceso, Los Costeños han solicitado el traslado a la Penitenciaría El Bosque. Por otro lado, Los Pepes han pedido ser trasladados a la cárcel Modelo, para luego sentarse en la mesa.

“Lo ideal es que estén los dos, pero si está uno y no está el otro, pues igual se instala. Lo ideal es que esté allí”, recalcó Pineda.