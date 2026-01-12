En medio de lo que ha sido una tormenta de reacciones de todos los sectores en contra del Gobierno nacional por la decisión de trasladar a Barranquilla a los jefes de las bandas delincuenciales de los Costeños y Pepes, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego le respondió los reclamos al alcalde de Barranquilla, Alejando Char.

En la mañana de este lunes, Char Chaljub había criticado al Gobierno nacional por la falta de articulación y por no haber coordinado el traslado de presos peligrosos a la ciudad con ninguna autoridad local.

“Mientras aquí hemos hecho inversiones en seguridad por más de 150.000 millones de pesos, con el esfuerzo de nuestra gente, para dar resultados importantes en la disminución de la criminalidad y extorsión, ¿así es como nos respalda el Gobierno nacional?“, señaló el burgomaestre en una publicación en su perfil de la red social X (antes Twitter).

Sobre el mediodía de este lunes, el propio presidente Petro respondió por la misma vía al alcalde, citando su trino y atribuyéndose los logros en materia de seguridad para la ciudad.

“No se le olvide señor alcalde Char, que es mi gobierno el que ha logrado bajar la tasa de homicidios de Barranquilla a la mitad, y lo hemos hecho a través de un proceso de paz entre bandas que estaban desangrando la ciudad”, afirmó el mandatario.

De inmediato el trino ha caldeado más el ambiente, pues una gran parte de los ciudadanos rechaza el traslado de estas figuras criminales.

La idea del Gobierno nacional es instalar el próximo 20 de enero una mesa de diálogo entre Costeños y Pepes con la presencia de Jorge Díaz, alias Castor, y Digno Palomino, así como un gran número de otros colaboradores de sus estructuras criminales.