Luego de que el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, anunciara el posible traslado intramural de los máximos cabecillas de Jorge Díaz, alias ‘Castor’ y jefe de Los Costeños; y Digno Palomino, jefe de Los Pepes, diversas autoridades locales se han pronunciado.

Eduardo Verano, gobernador del Atlántico, expresó a EL HERALDO que necesitan garantías de seguridad en caso de que se vuelva un hecho. Puso de presente que este tipo de diálogos, sin las debidas garantías y la plena institucionalidad del Estado, podría resultar peligroso para el territorio.

“Queremos que haya plenas garantías. Porque lo que nos dicen es que lo que viene no son dos personas a dialogar, sino organizaciones. Y cada una de esas organizaciones viene con más de cuarenta personas. Esto indica que, evidentemente, tendríamos en nuestro territorio una concentración de personas que, de una u otra manera, tienen antecedentes que debemos estudiar y frente a los cuales debemos tratar de evitar un impacto en el orden público”, manifestó el máximo mandatario a esta casa editorial.

De esta manera, solicitó el acompañamiento urgente de la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, y la Defensoría del Pueblo, así como de “toda la institucionalidad del orden nacional para garantizar transparencia, control y seguimiento estricto a las decisiones que puedan impactar la seguridad y la convivencia en el departamento”.

El gobernador de los atlanticenses aseveró que no fueron informados de este proceso, por lo que no existe aún una preparación para ser escenario de estas conversaciones de este tenor.

“Yo creo que lo más importante es que seamos informados de una manera oficial y ordenada. Hasta ahora no nos hemos preparado para nada, porque no hemos sido ni siquiera informados. Todo ha sido vía medios de comunicación y, evidentemente, ese no es el vehículo adecuado para enterarnos de conversaciones de esta importancia y de este tema”, sentenció.

Asimismo, el mandatario departamental compartió la preocupación manifestada por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, e insistió en que cualquier acercamiento en el marco de la “paz urbana” debe incluir compromisos reales de reparación, verdad y justicia. Verano sostuvo que los diálogos no pueden avanzar sin claridad sobre el acompañamiento institucional a las víctimas.

Plan de seguridad

En detalle, la Gobernación del Atlántico indicó que se requiere de un plan de seguridad coordinado que contemple los protocolos de máxima seguridad para impedir que el accionar delictivo continúe desde los centros carcelarios.

Así como la presencia permanente de la Fuerza Pública en zonas estratégicas, y la articulación técnica con las autoridades territoriales para evitar impactos negativos en la seguridad ciudadana.