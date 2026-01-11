El Gobierno nacional avanza en medidas orientadas a mantener la tregua vigente entre las estructuras criminales conocidas como ‘los Pepes’ y ‘los Costeños’, en el marco de la política de paz urbana con autoridad, “con el objetivo de reducir la violencia y proteger a la población civil en Barranquilla y el departamento del Atlántico”.

Las dos organizaciones, que han sido enemigas históricas y han protagonizado enfrentamientos armados durante años, suscribieron una tregua el 2 de octubre de 2025, con vigencia hasta el 20 de enero de 2026, como parte de acercamientos autorizados por el Gobierno para disminuir los índices de violencia urbana.

En este contexto, el pasado 9 de enero, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, solicitó al Ministerio de Justicia y del Derecho evaluar el traslado intramural de los máximos cabecillas de ambas estructuras a centros de reclusión ubicados en Barranquilla. Según lo informado, la medida busca contribuir a la sostenibilidad de la tregua y evitar una reactivación de los enfrentamientos.

El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, confirmó la recepción de la solicitud y señaló que cualquier traslado tendría como único propósito preservar la tregua y garantizar la seguridad ciudadana. Indicó además que los eventuales movimientos se realizarían bajo estrictas condiciones de seguridad y con vigilancia permanente del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

Entre las personas mencionadas en la solicitud se encuentran Digno Palomino, identificado como cabecilla de ‘Los Pepes’, y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, señalado como máximo líder de ‘Los Costeños’.

“La solicitud de traslado la recibí ayer por parte del Comisionado de Paz, Otty Patiño. Vamos a firmar con el único fin de sostener la tregua de paz entre las bandas, y principalmente, proteger a la ciudadanía. Pero advierto, no van a un hotel, el traslado carcelario será estrictamente vigilado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para sostener la tregua y proteger a la población”, aseguró.

Estas actuaciones se desarrollan en el marco de la Resolución Ejecutiva N.º 442 del 5 de diciembre de 2025, que autoriza acercamientos exploratorios con estas estructuras criminales. De acuerdo con la Dirección Nacional de Inteligencia, dichos acercamientos buscan verificar la voluntad de paz de las organizaciones y evaluar la posibilidad de avanzar hacia diálogos formales, conforme a los lineamientos del Gobierno nacional.

El proceso se enmarca en la política de paz urbana promovida por el presidente Gustavo Petro, quien el 20 de mayo de 2025 se refirió públicamente al inicio de diálogos con bandas urbanas en Barranquilla, señalando la necesidad de reducir la violencia entre jóvenes y evitar vínculos con economías ilegales.

El Gobierno reiteró que la prioridad de estas acciones es la protección de la vida, la seguridad y la tranquilidad de los habitantes de Barranquilla y el Atlántico, y que las decisiones adoptadas se realizan bajo el principio de control y autoridad del Estado.