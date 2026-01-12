Por medio de una publicación en su cuenta de X, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, criticó la decisión tomada por el Gobierno nacional de trasladar a cárceles del Atlántico a Jorge Díaz, alias Castor y jefe de Los Costeños; y Digno Palomino, jefe de Los Pepes.

“¡Increíble el actuar del Gobierno nacional! En lugar de enviar refuerzos a nuestra fuerza pública, nos trasladan a peligrosos criminales como Digno, Castor, el ‘Negro Ober’ y 40 delincuentes adicionales a estas cárceles que no cuentan con condiciones de seguridad para albergar a estos criminales, ignorando también el dolor de nuestra gente", se lee en mensaje del alcalde Char.

Hay que recordar que la medida del traslado de los cabecillas de las bandas forma parte del proceso de diálogos con el Gobierno nacional, que empezaron el pasado 2 de octubre de 2025.

Camilo Pineda, facilitador del proceso, explicó a EL HERALDO que esto es algo que estaba plenamente contemplado casi desde un inicio: “Sí, claro, esto es un escenario, porque todavía no se ha concretado, pero desde un principio, el año pasado, cuando comenzamos el proceso exploratorio, en articulación con la Dirección Nacional de Inteligencia, que se estaba analizando. Además porque es una solicitud que hicieron los señores Jorge Díaz (alias Castor) y Digno Palomino en el mes de noviembre. Entonces, digamos que no es un tema nuevo, se viene evaluando ya hace muchos meses, desde un proceso de evaluación muy técnico, muy sensato y muy consultado con las autoridades de policía y administración de justicia”.

Sin embargo, el alcalde Char rechaza esta medida, argumentando que “no se ha tenido en cuenta el sufrimiento de personas que han sido víctimas de la extorsión, pagando hasta con su vida por el mal accionar de estos grupos. No se ha tenido en cuenta el dolor de las madres que han perdido a sus hijos, ni a los comerciantes que han cerrado sus negocios”.

El mandatario local también criticó la falta de respaldo del Gobierno nacional a Barranquilla y el Atlántico en cuanto a inversiones en materia de seguridad.

“Mientras aquí hemos hecho inversiones en seguridad por más de 150.000 millones de pesos, con el esfuerzo de nuestra gente, para dar resultados importantes en la disminución de la criminalidad y extorsión, ¿así es como nos respalda el Gobierno nacional?“, se lee en la publicación.

Char añadió que la ciudad se prepara para los eventos de Carnaval y responsabiliza de lo que pueda pasar al Gobierno nacional durante las fiestas.

“Barranquilla se prepara para recibir miles de turistas para el Carnaval, la fiesta folclórica y cultural más importante del país. Lo que ocurra en la ciudad debido a esos traslados será responsabilidad del mal manejo de la llamada ‘Paz Urbana” que no tiene ni marco jurídico que lo respalde".

Finalizó su mensaje con una convocatoria “urgente” a una reunión entre los entes de control, gremios, representantes de las víctimas, la academia, el gobernador Eduardo Verano y el Ministerio Público.

El objetivo de los traslados según el Gobierno nacional

Gran parte de la sociedad ha reaccionado con temor ante la llegada de estos líderes criminales. Sin embargo, Camilo Pineda, facilitador del proceso, explicó a EL HERALDO que todo obedece a una estrategia para poder realizar los acercamientos.

“El objetivo del traslado de estos señores es, primero, tener un mejor canal de comunicación con ellos, más directo, y sin intermediarios, es decir, en donde ya los abogados no tomen tanta relevancia, sino que podamos tener una interlocución mucho más fluida con ambos”, apuntó.

Eso sí, de momento solo estaría claro el posible traslado de una de las partes: “Solamente hoy estamos trabajando con los ‘Costeños’. Es decir, el traslado de Digno Palomino y de los que él solicitó, todavía no ha avanzado, todavía estamos llegando a unos acuerdos. Pero hoy, si se dan las cosas, solamente sería el traslado de Jorge Díaz (Alias Castor), y no de 20 ‘Costeños’, sino de 16”.

Como parte del proceso, Los Costeños han solicitado el traslado a la Penitenciaría El Bosque. Por otro lado, Los Pepes han pedido ser trasladados a la cárcel Modelo, para luego sentarse en la mesa.

“Lo ideal es que estén los dos, pero si está uno y no está el otro, pues igual se instala. Lo ideal es que esté allí”, recalcó Pineda.

El funcionario también hizo una invitación a la Alcaldía: “Entiendo la posición de la Alcaldía. Pero, sin ella no va a funcionar, entonces, van a tener un rol estratégico y supremamente activo, si así ellos lo deciden, porque las puertas del proceso están supremamente abiertas”.