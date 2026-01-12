La noticia del muy posible traslado de los líderes de las dos bandas criminales más peligrosas y con mayor influencia en Barranquilla, su área metropolitana y varios municipios del Atlántico, Jorge Díaz, alias Castor y jefe de Los Costeños; y Digno Palomino, jefe de Los Pepes, ha levantado un verdadero revuelo en la ciudad.

‘Costeños’ y ‘Pepes’ han sido los responsables, según las investigaciones de la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación, de los principales hechos de sangre en el territorio en los últimos años.

Sin embargo, desde el 2 de octubre del año pasado han iniciado, de la mano del Gobierno nacional, un proceso de diálogos exploratorios y parte de los mismos era llegar a este punto: sus traslados a la ciudad.

Camilo Pineda, facilitador del proceso, explicó a EL HERALDO que esto es algo que estaba plenamente contemplado casi desde un inicio: “Sí, claro, esto es un escenario, porque todavía no se ha concretado, pero desde un principio, el año pasado, cuando comenzamos el proceso exploratorio, en articulación con la Dirección Nacional de Inteligencia, que se estaba analizando. Además porque es una solicitud que hicieron los señores Jorge Díaz (alias Castor) y Digno Palomino en el mes de noviembre. Entonces, digamos que no es un tema nuevo, se viene evaluando ya hace muchos meses, desde un proceso de evaluación muy técnico, muy sensato y muy consultado con las autoridades de policía y administración de justicia”.

¿Cuál es el objetivo?

Gran parte de la sociedad ha reaccionado con temor ante la llegada de estos líderes criminales. Sin embargo, Pineda ha señalado que todo obedece a una estrategia para poder realizar los acercamientos.

“El objetivo del traslado de estos señores es, primero, tener un mejor canal de comunicación con ellos, más directo, y sin intermediarios, es decir, en donde ya los abogados no tomen tanta relevancia, sino que podamos tener una interlocución mucho más fluida con ambos”, apuntó.

Eso sí, de momento solo estaría claro el posible traslado de una de las partes: “Solamente hoy estamos trabajando con los ‘Costeños’. Es decir, el traslado de Digno Palomino y de los que él solicitó, todavía no ha avanzado, todavía estamos llegando a unos acuerdos. Pero hoy, si se dan las cosas, solamente sería el traslado de Jorge Díaz (Alias Castor), y no de 20 ‘Costeños’, sino de 16”.

Y es que inicialmente la propuesta era muy amplia en cuanto a cantidad de traslados: “Nosotros recibimos una solicitud para el traslado de 45 ‘Costeños’. En un principio dijimos que no, que no era viable, y Jorge Díaz presentó luego una contrapropuesta de 20. Estos se consideraron, pero para eso primero tuvimos que solicitarle al señor Jorge Díaz cuál sería el rol de estos señores en un eventual proceso de diálogo sociojurídico”.

La instalación de la mesa

Desde los organismos del Gobierno nacional entonces realizaron los estudios del caso, para determinar quiénes podrían entrar al proceso.

“Tuvimos una entrevista uno a uno, conociendo el estado de la situación jurídica de cada uno y conociendo cuáles serían, eventualmente, las funciones que estos tendrían para incidir en la reducción de todas las violencias urbanas”, expresó.

En su visión, lo verdaderamente importante es que en menos de 10 días se podría dar el inicio formal de los diálogos: “La noticia en sí es que estamos transitando hacia la instalación formal del espacio de diálogo sociojurídico, es decir, vamos hacia la instalación formal de la mesa, que se debe dar, más o menos, dentro de la planificación, el 20 de enero”.

Llamado a las autoridades

Como parte del proceso, Los Costeños han solicitado el traslado a la Penitenciaría El Bosque. De otro lado, Los Pepes han pedido ser trasladados a la cárcel Modelo, para luego sentarse en la mesa.

“Lo ideal es que estén los dos, pero si está uno y no está el otro, pues igual se instala. Lo ideal es que esté allí”, recalcó Pinedo.

El funcionario también hizo una invitación a la Alcaldía: “Entiendo la posición de la Alcaldía. Pero, sin ella no va a funcionar, entonces, van a tener un rol estratégico y supremamente activo, si así ellos lo deciden, porque las puertas del proceso están supremamente abiertas”, cerró.

Alcaldía de Barranquilla exigió mayor articulación al Gobierno nacional

Mediante un comunicado liberado a la opinión pública, la Alcaldía de Barranquilla se quejó sobre la falta de comunicación y articulación del Gobierno nacional en la determinación de trasladar a ‘Castor’ y Digno Palomino de regreso a Barranquilla, desde las cárceles de máxima seguridad donde están recluidos en la actualidad y desde hace varios meses: “La Alcaldía del Distrito de Barranquilla recibe con sorpresa la noticia de que en los próximos días serán trasladados a la ciudad los líderes de las organizaciones criminales ‘Costeños’ y ‘Pepes’ con el fin de iniciar formalmente una mesa de diálogo sociojurídico”.