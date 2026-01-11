En la mañana de este domingo 11 de enero, se reportó el asesinato con arma de fuego de un hombre en el municipio de Puerto Colombia (Atlántico).

La información preliminar que entregó la Policía Metropolitana de Barranquilla indica que los hechos se registraron a las 6:05 a. m. en la invasión Colinas del Sol 2, de la población en mención.

De acuerdo con el reporte oficial que se conoce hasta el momento, miembros de la comunidad hallaron el cuerpo sin vida de un joven en un sector enmontado y, de inmediato, dieron aviso a las autoridades.

Al atender la alerta de los moradores de la zona, las patrullas encontraron a la víctima con lesiones con arma de fuego. El hoy occiso fue identificado por la institución policial como Jhonatan Jainner Tromp Camacho, alias ‘El Trompito’.

Anotaciones por porte de armas y tráfico de estupefacientes

El joven, de 32 años, registra dos anotaciones en el Spoa por los delitos de porte de armas de fuego (8 de marzo de 2020) y tráfico de estupefacientes (10 de enero de 2025), según dieron a conocer desde la Policía Metropolitana de Barranquilla.

“Según información suministrada por fuente humana, la víctima se dedicaría a la venta de sustancias estupefacientes, al mando de alias Salchichón”, agregó la institución policial en las últimas horas.

Por lo anterior, el caso fue asumido por unidades de la Sijín, quienes emprendieron las investigaciones, con el propósito de dar con el paradero del o los responsables de este homicidio con arma de fuego.