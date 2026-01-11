No cesan las muertes violentas en Barranquilla. En la madrugada de este domingo 11 de enero fue asesinado un hombre en el barrio San Isidro, de la localidad Suroccidente de la ciudad.

De acuerdo con versiones preliminares, los hechos ocurrieron en la carrera 30 con calle 47C, donde la víctima fue atacada a bala por desconocidos que se dieron a la huida con rumbo desconocido.

Tras escuchar las detonaciones, la comunidad salió a auxiliarlo, pero, al parecer, el ciudadano, quien fue identificado como Juan Carlos Reyes Cassiani y con el apodo del ‘Gordo Mostaman’, de 32 años, ya se encontraba sin signos vitales en el lugar de los hechos.

Vecinos del sector lamentan la noticia

Los moradores de Chiquinquirá y allegados de la víctima fueron sorprendidos con la noticia al amanecer de este domingo y reaccionaron lamentando lo sucedido en este sector de la capital del Atlántico.

“Mi barrio Chiquinquirá se une en oración por el sensible fallecimiento de nuestro vecino y amigo Juan Pablo, conocido cariñosamente por sus amigos y familiares como ‘El Mozta’. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a todos sus familiares y allegados, rogamos a nuestro amado señor Jesucristo que lo reciba en su santo reino y que brille para él la luz perpetua. Descansa en paz”, dice uno de los mensajes que dejaron en sus redes sociales.

El reporte de la Policía Metropolitana

Según informó en horas de la tarde de este domingo la Policía Metropolitana de Barranquilla, el ataque a tiros dejó otras dos personas lesionadas, quienes responden a los nombres de Félix Junio Ventura Padilla, de 46 años, y Juan Carlos Ariza Varela, de 52 años.

“Los hechos se presentan cuando las víctimas se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes frente a un establecimiento público de comidas rápidas, cuando llega un sujeto caminando y dispara contra el occiso lesionando de forma aleatoria a las otras dos personas, estos fueron trasladados al hospital Barranquilla y la clínica Murillo”, indicó.

La institución policial agregó que la víctima fatal Juan Carlos Reyes registra cuatro anotaciones en Spoa por los delitos de: violación de datos personales (17/09/2024); hurto (12/01/2019); porte de estupefacientes (28/03/2015) y hurto calificado (15/02/2014).

Entretanto, Félix Junio Ventura registra dos anotaciones por los delitos de: ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor (11/01/2015) y violencia intrafamiliar (02/01/2011), según el reporte oficial.

“Según información aportada por fuente humana, la víctima Juan Carlos Reyes sería expendedor de ‘tusi’ en el sector”, comunicó la autoridad.

Hay que recordar que, con este hecho, ya son dos los asesinatos reportados en la capital del Atlántico en menos de 24 horas, teniendo en cuenta el ataque sicarial ocurrido en la tarde de este sábado en el barrio Colombia, a la altura de la calle 74 con carrera 45, que dejó un hombre muerto y otro herido.