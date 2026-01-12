Frente al anuncio del inminente traslado de varios cabecillas de bandas del crimen organizado a centros penitenciarios de Barranquilla, el presidente de la Asamblea Departamental del Atlántico, Estéfano González, expresó su preocupación por las acciones que las autoridades locales han adelantado para contrarrestar el accionar criminal en el departamento.

González reconoció que aunque la potestad para ordenar estos traslados recae en el Gobierno nacional, este tipo de decisiones deben contar necesariamente con la participación de las autoridades locales y departamentales, “que son las encargadas de mantener la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos”.

Advirtió, que los esfuerzos de la Alcaldía Distrital y la Gobernación del Atlántico para combatir el accionar de las estructuras criminales podrían verse afectados si estas decisiones no cuentan con un marco legal claro y la participación activa de las autoridades locales. “No como simples observadores, sino como autoridades legalmente constituidas y responsables de garantizar la seguridad y el bienestar colectivo”, indicó.

Finalmente, González aseguró que desde la Asamblea Departamental del Atlántico están en disposición para acompañar las acciones que se requieran, “siempre con la intención y el deber de velar por los intereses ciudadanos y de aportar en la construcción de una sociedad segura y participativa”, puntualizó el presidente de la Asamblea.