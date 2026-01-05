La gobernadora del departamento del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, convocó a la Asamblea Departamental del Cesar a sesiones extraordinarias mediante el Decreto N° 00273 del 9 de diciembre de 2025.

De acuerdo con el acto administrativo, la Corporación sesionará de manera extraordinaria los días 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 y 19 de enero de 2026, con el propósito de estudiar y decidir sobre un (1) proyecto de ordenanza presentado por el Gobierno departamental.

Dicho proyecto de ordenanza sometido a consideración de los diputados tiene como objeto conferir autorizaciones a la mandataria departamental para la celebración de contratos y convenios, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

La convocatoria se realiza en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 305 de la Constitución Política y en el artículo 23 de la Ley 2200 de 2022, normas que facultan al Gobernador para convocar a la Asamblea Departamental a sesiones extraordinarias, con el fin de tratar exclusivamente los asuntos señalados en el decreto de convocatoria, sin perjuicio del ejercicio del control político y de los asuntos administrativos propios de la Corporación.

De este modo se desarrollarán estas sesiones en estricto apego al marco legal.