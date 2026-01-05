Un joven de 19 años fue asesinado a bala en la tarde de este lunes 5 de enero en el barrio Viña del Rey, al suroccidente de Barranquilla, en un nuevo hecho de violencia que genera preocupación entre los habitantes del sector.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, el homicidio se registró hacia la 1:00 p. m. en la calle 50C con carrera 3C. La víctima, identificada como Jean Carlos Álvarez Chirima, se encontraba caminando en vía pública cuando fue abordada por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

Según el reporte preliminar, el parrillero, quien vestía un buzo de color blanco, descendió del vehículo y, sin mediar palabra, esgrimió un arma de fuego y le disparó directamente en la cabeza al joven. Tras el ataque, ambos agresores emprendieron la huida con rumbo desconocido.

Debido a la gravedad de la herida, Álvarez Chirima falleció en el lugar de los hechos, sin que fuera posible brindarle atención médica. El cuerpo quedó tendido sobre la vía.

Hasta el sitio llegaron uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla, quienes acordonaron el área para preservar la escena. Posteriormente, funcionarios de la Sijín realizaron la inspección técnica al cadáver y adelantaron las primeras diligencias judiciales.

Las autoridades informaron que se encuentran recopilando testimonios y revisando cámaras de seguridad del sector con el objetivo de identificar a los responsables y esclarecer los móviles del homicidio, que hasta el momento son materia de investigación.