Un nuevo hecho de violencia se registró en la noche del pasado domingo 4 de enero en el barrio Carrizal, en la localidad Metropolitana de Barranquilla, donde un joven resultó herido tras ser atacado con arma de fuego por sujetos que lograron huir del lugar.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Metropolitana de Barranquilla, los hechos ocurrieron hacia las 11:30 p. m., en la calle 46 con carrera 5B, cuando la víctima se encontraba caminando por la vía pública.

Según información recopilada por las autoridades, minutos antes del ataque el joven habría tenido un inconveniente con un sujeto conocido con el alias de Chuki, cerca de una tienda del sector.

Posteriormente, cuando continuaba desplazándose por la zona, fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta negra, quienes sin mediar palabra accionaron un arma de fuego en su contra, causándole varias heridas, para luego huir con rumbo desconocido.

El lesionado fue identificado como Daulin Miguel Martínez Martínez, de 19 años, natural de Barranquilla, quien fue trasladado inicialmente a la Clínica Murillo y posteriormente remitido al Hospital de Barranquilla, donde permanece bajo observación médica.

De acuerdo con el reporte médico preliminar, el joven presenta heridas por proyectil de arma de fuego en el tórax toracoabdominal, hemotórax derecho, una herida a nivel del epigastrio y otra en la línea media clavicular. Su estado de salud continúa siendo monitoreado por el personal médico.

Unidades de la Policía acordonaron el lugar de los hechos y adelantaron labores de inspección, en las que se recolectaron cuatro vainillas, además de entrevistas informales con familiares de la víctima. Las autoridades no reportaron capturas hasta el cierre de esta edición.

De manera preliminar, la hipótesis que manejan los investigadores indica que el ataque podría estar relacionado con una riña o un hecho de intolerancia, versión que continúa siendo objeto de verificación dentro del proceso investigativo.

Es familiar de joven asesinado días antes en Carrizal

Cabe recordar que el pasado 31 de diciembre, en el barrio Carrizal, fue asesinado con arma blanca un joven identificado como Gustavo José Posso Estrada, de 20 años de edad, quien se movilizaba en una motocicleta cuando fue atacado por un sujeto que le propinó tres heridas mortales, en hechos ocurridos en la calle 51B con carrera 2B.

El joven fue auxiliado por vecinos del sector y trasladado hasta el Paso 20 de Julio, donde ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las lesiones. Por este caso, las autoridades adelantan una investigación para identificar al agresor y esclarecer los móviles del crimen.

EL HERALDO pudo confirmar que Daulin Miguel Martínez es familiar del joven asesinado. Sin embargo, la Policía reiteró que no existe confirmación de que ambos hechos estén relacionados, y que los casos se investigan de manera independiente.

Había expresado su dolor en redes sociales

Tras el homicidio de Gustavo José, Daulin Miguel, había venido expresando públicamente su tristeza a través de redes sociales, donde compartió mensajes y publicaciones lamentando la muerte de su familiar, con quien mantenía una relación cercana.

Estas manifestaciones, evidenciaban el impacto emocional que le causó el crimen ocurrido en el barrio Carrizal. No obstante, las autoridades insistieron en que estas expresiones no permiten establecer, por ahora, una relación directa con el ataque armado del que fue víctima el joven.

La comunidad del barrio Carrizal manifestó su preocupación por la seguidilla de hechos violentos registrados en la zona y reiteró el llamado a las autoridades para reforzar la presencia policial y las acciones preventivas.