En la mañana de este lunes 5 de enero, un juez de control de garantías legalizó la captura de Andrés Felipe Rivera Martínez, señalado como presunto feminicida de la joven Valentina Cepeda en hechos que ocurrieron en el municipio de Puerto Colombia (Atlántico) y que son materia de investigación.

Nicolás Busto Sarmiento, fiscal 41 de la seccional Barranquilla, lo presentó en las últimas horas en audiencia preliminar ante el Juzgado Séptimo Municipal, al contar con una orden de captura vigente por el delito de feminicidio.

Hay que recordar que el caso se registró el 9 de abril de 2024 en un apartamento donde ambos residían, ubicado en el sector de Villa Campestre, jurisdicción de Puerto Colombia. El cuerpo de la ciudadana, de 22 años, fue hallado en una habitación. Tenía una sábana en su cuello.

La mujer fue trasladada por Rivera Martínez, con ayuda de una patrulla de la Policía, a la clínica Portoazul, donde los médicos de turno confirmaron su deceso en horas de la madrugada.

La versión que entregó el hombre indicaba que se había tratado de un suicidio. Sin embargo, familiares de la joven pidieron una investigación, toda vez que, según manifestaron, ella venía siendo víctima de maltratos.

Más detalles del caso

Andrés Felipe Rivera fue capturado por el CTI de la Fiscalía este domingo 4 de enero en una vía pública de Santa Marta, gracias a una orden en su contra por el delito de feminicidio. Posteriormente, fue trasladado a la URI, en el Centro de Barranquilla.

Los padres de Valentina fueron testigos del momento en que el hombre era conducido al recinto por parte de las unidades de la entidad, por lo que exclamaban “¡Justicia, justicia!” a viva voz, en medio de las lágrimas.

El ente acusador señaló este lunes que la causa de la muerte de la ciudadana fue por “estrangulamiento con trauma en el cuello”, lo que provocó una asfixia. En ese sentido, se espera que la audiencia por imputación de cargos continúe en las próximas horas.