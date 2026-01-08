Una semana llena de avances ha tenido el caso de Valentina Cepeda, cuyo cuerpo fue hallado en la habitación de un apartamento de Villa Campestre, Puerto Colombia, en abril de 2024. Por su muerte, su pareja, Álvaro Felipe Rivera Ramírez, es señalada como el presunto feminicida.

Después de la captura del hombre en la ciudad de Santa Marta, gracias a una orden judicial el pasado domingo 4 de enero, se legalizó el procedimiento y posteriormente se le imputó el delito de feminicidio agravado, cargo que el acusado no aceptó.

Este miércoles, en una nueva audiencia, la Fiscalía solicitó al juez séptimo penal municipal de control de garantías la medida de aseguramiento en un centro carcelario para Rivera Ramírez, tras exponer detalles de los resultados que arrojaron las investigaciones.

Basado en las necropsias, el fiscal indicó que las lesiones que presentó el cuerpo de Cepeda Rodríguez, más específicamente a la altura del cuello, no son propias de un ahorcamiento por el columpio de yoga, como lo explicó en su momento el señalado, de 44 años, sino por estrangulamiento y otros ataques con técnicas de Jiu-Jitsu.

De hecho, según agregó el ente investigador, esa fecha no era la primera vez que Álvaro Rivera aplicaba llaves de la disciplina como “resolución de conflictos con su pareja”, sino que ya lo habría hecho en otras oportunidades.

En ese sentido, la Fiscalía pidió en las últimas horas al juez enviar al presunto feminicida a la cárcel, por considerarlo como un “arma mortal con su propio cuerpo” y un “peligro para la sociedad”.

Tras escuchar a esta parte, el juez séptimo penal municipal de control de garantías le dio un plazo de dos días a la defensa de Álvaro Felipe Rivera Ramírez para que presente sus argumentos en una nueva audiencia. La misma quedó programada para este viernes, a las 3 p. m.

“Pensó que era el crimen perfecto”

Ante estos avances que ha presentado el proceso y los detalles revelados por la Fiscalía, EL HERALDO consultó este jueves 8 de enero a la madre de Valentina Cepeda, Lourdes Rodríguez, quien dio sus impresiones del caso.

“Para nosotros no ha sido fácil. Las investigaciones han avanzado de buena forma, muy bien. Se dice que es un arma letal con su cuerpo, porque mi propia hija lo decía en el celular. Pensó que había hecho el crimen perfecto, pero nosotros de manera silenciosa empezamos a tocar puertas para hacer justicia”, expresó la mujer.

La ciudadana, que el domingo 4 de enero se encargó de recibir al imputado por feminicidio en la URI de la Fiscalía de Barranquilla en medio de lágrimas y con pancartas exigiendo justicia, recordó que nunca creyeron en la versión de un supuesto suicidio.

“El fiscal dice que no está dispuesto a hacer acuerdos con la otra parte. Ya de aquí en adelante no hay más acuerdos. Las pruebas fueron contundentes, testimoniales, técnicas, científicas. De toda clase de pruebas”, sostuvo Lourdes.