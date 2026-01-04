Tras la captura de Felipe Rivera por parte del CTI de la Fiscalía General de la Nación en la ciudad de Santa Marta, señalado como presunto responsable del feminicidio de Valentina Cepeda Rodríguez, el padre de la joven aseguró que el proceso judicial cuenta con pruebas contundentes que comprometen al acusado.

El crimen ocurrió entre la noche del 9 y la madrugada del 10 de abril de 2024, en un apartamento ubicado en el sector de Villa Campestre, en Puerto Colombia (Atlántico), donde Valentina residía junto a Rivera. Inicialmente, el caso fue manejado como una muerte en circunstancias por esclarecer. Sin embargo, tras los análisis forenses y el avance investigativo, la Fiscalía descartó la hipótesis de suicidio y tipificó el delito como feminicidio agravado.

En entrevista con la casa editorial EL HERALDO, el padre de la joven relató el dolor permanente que vive su familia desde el crimen y calificó los hechos como un acto premeditado.

“Todos los días llora uno, y sobre todo por la forma como este miserable la fue a llevar. Después de asesinarla, manipuló su cuerpo y creó una escena del crimen. Eso es inaudito, eso es premeditación, eso es propio de un psicópata. Esa persona es un peligro para la sociedad”, expresó.

También rechazó la versión que en su momento entregó Rivera a los medios y cuestionó lo que consideró un intento de manipulación.

“Cuando empezó a hablar me dieron ganas de vomitar. Era una manipulación hacia usted y hacia los medios. Pensó que al salir a dar esa versión iba a tomar ventaja, pero se equivocó”, señaló.

Según indicó, desde el inicio la Fiscalía avanzó con una investigación sustentada en pruebas científicas, forenses y testimoniales, las cuales descartan la versión inicial del hoy capturado.

“Estoy muy agradecido con la Fiscalía, con los investigadores y con Medicina Legal. Son profesionales, científicos. Hay pruebas de todo tipo que lo incriminan y va a ser muy difícil para la defensa. No tiene por dónde salirse”, afirmó.

El padre de Valentina también reveló que el impacto emocional del crimen afectó gravemente su salud. Dos meses después de los hechos sufrió un infarto y tuvo que ser sometido a una cirugía de corazón abierto.

“Todo esto pasa factura. En estos días he sentido molestias fuertes en el cuerpo, producto de la tensión”, explicó.

Finalmente, envió un mensaje de esperanza a otras familias víctimas de la violencia, aunque advirtió que es clave insistir en los procesos judiciales. “Sí hay justicia, pero hay que perseverar. No dejar solo el caso. Colombia vive múltiples violencias y los funcionarios no dan abasto, por eso como padre hay que estar encima”, concluyó.

Felipe Rivera deberá comparecer ante un juez de control de garantías para responder por el presunto feminicidio de Valentina Cepeda Rodríguez, mientras la Fiscalía continúa con el proceso judicial.