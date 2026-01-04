Tras la captura de Álvaro Felipe Rivera Ramírez, de 45 años y señalado por la Fiscalía como presunto feminicida de su pareja sentimental, Valentina Cepeda, la diputada y presidenta de la Comisión Legal de la Mujer, Alejandra Moreno Astwood, se manifestó frente la captura y las próximas instancias las que llegará este caso que causó conmoción en la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana.

En diálogo con EL HERALDO, Moreno sentenció tajantemente –al igual que al inicio del caso– que la muerte de la instructora de yoga nunca fue un suicidio, como lo intentó ver su pareja sentimental, sino más bien un feminicidio.

“La familia de Valentina, especialmente para su mamá y su papá, esta captura no quita el dolor ni la ausencia, pero trae justicia y un poco de alivio, demostrando lo valioso que es la vida de cada mujer”, manifestó la diputada.

Aunque la Fiscalía logró la captura de Rivera, la representante explicó que viene una fase muy importante en el caso: las audiencias preliminares.

“Ahora lo que viene son las audiencias… hoy es la captura, pero necesitamos que quede de manera permanente este hombre tras las rejas, estamos hablando de un feminicidio, un delito que se paga con 30 o 50 años de cárcel… aquí estamos pidiendo justicia y no solamente para Valentina”, señaló Moreno.

La delegada reconoció que el caso de la joven de 22 años fue uno muy difícil, pero fue gracias al interés de múltiples fiscales, movimientos de mujeres y la misma familia que la investigación alcanzó un mejor rumbo, ya que de lo contrario habría quedado archivado.

“Hubo personas y funcionarios de la Fiscalía que tomaron la decisión de hacer una investigación especializada, lograron en una segunda etapa porque la primera etapa fue un fracaso… el primer fiscal al que le asignaron a la investigación no fue el adecuado, no le dio la importancia al caso… luego hubo un cambio de fiscal y ese si puso la debida atención y lo sacaron de aquí… fue tanta la investigación que trajeron gente especializada de Bogotá para investigar todos los detalles, para descartar el suicidio, ya que el hoy capturado alegó siempre que todo había sido un suicidio”, explicó.

Finalmente, Moreno Astwood destacó la valentía de sus padres, quienes nunca desfallecieron hasta desmentir la supuesta versión de Rivera, haciendo plantones, participando de movilizaciones y otros eventos multitudinarios en la ciudad.

“Todo esto es gracias a los papás, que nunca bajaron la guardia, pese al rechazo que sufrían cada vez que venían acá, ellos siempre se mantuvieron en pie de lucha por su hija”, culminó.