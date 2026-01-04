Un hombre y una adolescente fueron rescatados en las últimas horas de las playas del municipio de Puerto Colombia, luego de ser arrastrados por el fuerte oleaje en el sector conocido como Miramar, informaron las autoridades locales.

Tras el rescate, ambas personas fueron trasladadas al hospital municipal de Puerto Colombia, donde permanecen bajo observación médica y fuera de peligro, según confirmaron las autoridades.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana del municipio, Saúl Leiva, el hecho se presentó hacia el mediodía y habría estado relacionado con la desobediencia a las recomendaciones de las autoridades para ingresar al mar, pese a las restricciones vigentes.

Leiva reiteró que varias playas del municipio se encuentran con bandera roja, debido a las condiciones adversas del mar. Indicó que el oleaje, sumado a la cercanía de estructuras rocosas, representa un alto riesgo para los bañistas, ya que estas formaciones generan desniveles y huecos en el lecho marino que no son perceptibles a simple vista.

“El llamado es a no ingresar a zonas que no son seguras para nadar. A través del grupo de salvamento informamos constantemente sobre las restricciones, pero muchas personas no acatan las recomendaciones”, agregó.

El funcionario también señaló que este caso se suma a cuatro rescates más realizados durante el viernes 2 de enero, algunos de ellos involucrando a personas en estado de embriaguez. Uno de los rescates ocurrió incluso después de que se ordenara la evacuación de las playas a las 4:00 de la tarde.

En total, las autoridades reportan que cerca de 20 rescates se han llevado a cabo en los 18 kilómetros de playa de Puerto Colombia durante los últimos tres días, debido a las peligrosas condiciones del mar.