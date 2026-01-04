Los habitantes del barrio Santa María, en la localidad Metropolitana de Barranquilla, fueron testigos de una espeluznante escena que dejó a mas de uno boquiabierto: un hombre había sido lanzado desde un vehículo durante la tarde de este sábado 3 de enero.

Según los testigos, el hecho ocurrió a eso de las 3:00 p. m., cuando los vecinos observaron a unos sujetos que se movilizaban en un automóvil color gris, descender de este mismo y bajar a lo que parecía ser un hombre.

Al acercarse, estos se percataron que el sujeto estaba agonizando, con heridas de bala y con las manos amarradas por un zuncho. El dantesco hecho tuvo lugar en la calle 79 con carrera 3B sur, en cercanías al cementerio del barrio Santa María.

Aún con vida, los vecinos rápidamente lo auxiliaron, quitándole las bridas y trasladándolo hasta el Camino Santa María, donde los médicos de turno informaron que este había muerto a causa de dos mortales heridas: uno en el maxilar superior derecho y otro en el glúteo.

Hasta el momento las autoridades no han logrado identificar a la víctima fatal de este hecho. Asimismo, adelantan una investigación para esclarecer los móviles de este homicidio y dar con la captura de los agresores.