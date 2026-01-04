La violencia no cesa. A cuatro días del año nuevo, múltiples hechos de violencia se han registrado en la ciudad de Barranquilla.

El más reciente caso ocurrió durante la noche de este sábado 3 de enero en el barrio El Romance, en el Suroccidente de la ciudad, tras un ataque a bala que dejó como saldo un joven muerto y una mujer gravemente herida.

La víctima fatal fue identificada como Jhonatan Rafael Penso Díaz, de 23 años de edad. Mientras que la lesionada responde al nombre de Mariela Alexandra Fontalvo Penso, de 24 años.

De acuerdo con el reporte suministrado por las autoridades, el hecho de sangre se perpetró a eso de las 9:30 p. m., cuándo las víctimas se encontraban en el interior de una vivienda, ubicada en la calle 89A1 Nro 6H, en el barrio antes mencionado.

En ese momento, un sujeto ingresó a la residencia portando un arma de fuego y, sin mediar palabra, disparó en repetidas ocasiones contra los jóvenes, para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido.

Tras el ataque, Jhonatan Rafael y Mariela Alexandra fueron auxiliados por sus familiares, quienes los trasladaron rápidamente hasta la Clínica San Ignacio. Sin embargo, el joven de 23 años ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

Por su parte, Fontalvo Penso logró ser estabilizada, registrando un herida por proyectil de arma de fuego en el antebrazo izquierdo, permaneciendo estable hasta el momento, según los médicos.

Allegados de las víctimas manifestaron a los oficiales que, al parecer, el agresor sería un hombre con el que días anteriores habían sostenido una riña.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para dar con el paradero del agresor y con ello lograr su captura.