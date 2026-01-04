Un menor de 15 años fue asesinado a bala en la tarde del pasado sábado 3 de enero en el municipio de Malambo, en hechos ocurridos en el barrio Abajo, lo que ha generado consternación entre los habitantes del sector.

La víctima fue identificada como Dillian Yair Mackeen Martínez, conocido con el alias de ‘Dilan’.

De acuerdo con la información preliminar suministrada por las autoridades, el adolescente se encontraba en vía pública, específicamente en la carrera 12 con calle 4, cuando fue abordado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta.

Según el reporte oficial, el parrillero descendió del vehículo y, sin mediar palabra, le disparó en repetidas ocasiones con un arma de fuego, para luego huir junto a su cómplice con rumbo desconocido.

Gravemente herido, el menor fue auxiliado y trasladado de urgencia a la clínica Campbell de Malambo, donde minutos después el personal médico confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones. El adolescente recibió tres impactos de bala.

Las autoridades indicaron que los hechos se registraron hacia las 2:30 de la tarde, y señalaron que uniformados de la Policía Judicial adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer los móviles del crimen e identificar a los responsables de este nuevo hecho de violencia.