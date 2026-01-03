El hecho se registró en la noche del pasado 2 de enero en la intersección de la carrera 64 con calle 98, donde se presentó un choque entre un automóvil particular y una camioneta.

De acuerdo con el informe preliminar suministrado por las autoridades de tránsito, en el siniestro se vieron involucrados un automóvil Kia Rio, modelo 2014, conducido por Samuel Alberto Melo Arias, de 50 años, y una camioneta Nissan X-Trail, modelo 2018, que era conducida por un adolescente de 17 años.

Melo Arias resultó con contusión en los pulmones, mientras que su acompañante, Isabel Insignares Castilla, de 50 años, presentó politraumatismos en diferentes partes del cuerpo. Ambos fueron trasladados a la Clínica Altos de San Vicente, donde permanecen bajo observación médica.

En la camioneta se movilizaban cuatro menores de edad:

un joven de 17 años ,

, una adolescente de 15 años ,

, una adolescente de 17 años ,

, y un joven de 16 años,

quienes también resultaron lesionados y fueron remitidos al mismo centro asistencial para su valoración médica.

Agentes de tránsito hicieron presencia en el lugar para adelantar el procedimiento respectivo y regular la movilidad, que se vio afectada durante varios minutos en este sector del norte de Barranquilla.

Las autoridades indicaron que la hipótesis inicial del accidente estaría relacionada con no respetar la señal de pare en la intersección donde ocurrió el choque. No obstante, el caso continúa en investigación para establecer las responsabilidades correspondientes.