Un motociclista perdió la vida tras sufrir un terrible accidente durante la tarde de este viernes 2 de enero en la vía Tubará – Algodón.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Jhon David Rubio Guerra.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía del Atlántico, a eso de las 4:45 p. m., Rubio Guerra conducía una motocicleta a la altura del kilómetro 500, en la curva del sector conocido como ‘El Salao’.

Durante el recorrido, el hombre, al parecer, habría perdido el control del vehículo, saliéndose de la vía en el sector antes mencionado. Como consecuencia de esto, la víctima terminó golpeándose la cabeza contra un poste que estaba al lado de la vía, falleciendo en el lugar de los hechos.

De manera inmediata, la Policía Nacional activó la ruta de atención, con el acompañamiento de la Seccional de Tránsito y Transporte Departamental, quienes asumieron los actos urgentes y el procedimiento correspondiente.

Las autoridades continúan adelantando las labores investigativas con el fin de establecer las circunstancias exactas en las que se presentó este hecho.

El Departamento de Policía Atlántico hace un llamado a todos los actores viales a respetar las normas de tránsito, conducir con precaución y moderar la velocidad, especialmente en tramos de curvas y vías rurales, con el propósito de prevenir accidentes que enlutan a las familias del departamento.