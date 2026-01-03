Como Jair de Jesús Cantillo Barreto, de 20 años, fue identificado un hombre asesinado este viernes en el barrio La Luz de Barranquilla. El joven cursaba el primer año de grumete de la Armada Nacional.

De acuerdo al informe preliminar Cantillo Barreto se desplazaba junto a su compañera sentimental, identificada como María Fernanda Fernández Rodríguez, de 25 años, en un taxi en el barrio en mención, al parecer para asistir a un bazar.

En el trayecto, según lo que se conoce por testimonios, un sujeto disparó en contra del taxi y sus ocupantes. Jair de Jesús recibió un impacto que le ocasionó una herida en la región parietal ocular izquierda. Fernández Rodríguez también fue herida en ‘la escápula derecha’.

Ambos fueron auxiliados por familiares y trasladados al Paso Simón Bolívar. El joven tuvo que ser trasladado a la Clínica Adelita de Char, pero llegó sin signos vitales.

Del joven se sabe que, además de estudiar en la Armada Nacional, era oriundo del barrio Las Palmas de Barranquilla.

Las autoridades investigan varias versiones sobre los hechos, pues familiares del joven relataron que se trató de una “bala perdida” en medio de un intercambio de disparos entre bandas criminales del sector.