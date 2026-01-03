La Policía Nacional presentó este viernes 3 de enero el balance sobre los meses de noviembre y diciembre en cuanto al delito de homicidio en todo el territorio nacional. El informe señala que se redujo en un 5,5 %, lo que dejó el periodo como el más seguro en comparación a los tres años anteriores.

De acuerdo a la Policía Nacional, varias estrategias implementadas para los últimos meses del año permitieron consolidar avances significativos y dejar atrás la tendencia al alza que se había presentado en meses anteriores.

La reducción se registró principalmente en 16 departamentos, en los que destaca el Atlántico, donde se presentaron un 29 % menos homicidios que el mismo periodo del año anterior. También se presentaron reducciones en Antioquia con un 13 %, Risaralda con un 43 %, Cundinamarca con un 9 % y Putumayo con un 72 %.

En cuanto a las principales ciudades del país, Barranquilla se destacó entre las de mayor reducción en el delito de homicidio en el periodo en mención, con 36% (- 41 casos). También destacaron Bogotá, con 17 % (- 47 casos) y Pereira con un 64% (- 38 casos).

En total, de acuerdo al balance, la reducción en el delito de homicidio se registró en 265 municipios, y fue equivalente a la protección de 793 vidas en este mismo período.

Por otro lado, la modalidad de sicariato mostró una disminución del 3 % (- 62 casos), pasando de 1.790 a 1.728 víctimas en los últimos tres meses del año. Igualmente, las víctimas mortales por riñas disminuyeron en un 14 % (- 75 casos).

Hay que recordar que la Policía Nacional implementó una estrategia llamada “Una Navidad con Propósito”, en la cual intensificaron las acciones de seguridad, lo que permitió la reducción de 15 delitos priorizados, así como una disminución de más de 8.866 denuncias por “delitos de impacto”.

En el informe también se señala que la tasa de homicidios en diciembre se ubicó en 26 por cada 100.000 habitantes, la más baja registrada en las temporadas decembrinas de las últimas dos décadas.

Por otro lado, mediante al trabajo de la Patrulla Púrpura, integrada por más de 800 uniformados especializados, se logró una reducción del 2 7% en los casos de feminicidio y una disminución del 18% en la violencia intrafamiliar, lo que representa 1.470 casos menos en comparación con años anteriores.

En el periodo que se menciona también se realizaron 802 capturas por homicidio, de las cuales el 68 % (545 capturas) fueron por orden judicial y el 32 % restante (257 capturas) en flagrancia. También se logró la incautación de 2.698 armas de fuego.