Las autoridades activaron una alerta por la desaparición de una menor de 12 años en la ciudad de Barranquilla, luego de que familiares reportaran que desde la madrugada de este viernes 2 de enero se desconoce su paradero.

La menor fue identificada como Mailyn Cabeza Polo, quien, según la información entregada a la Fiscalía General de la Nación, desapareció alrededor de las 2:45 de la mañana, cuando se encontraba en su vivienda ubicada en el barrio Galán.

De acuerdo con el relato de un familiar, la adolescente habría salido del inmueble luego de que una amiga, identificada como ‘Rosiany’, la invitara a asistir a un baile, aprovechando que sus padres se encontraban dormidos. Desde ese momento no se ha vuelto a tener información sobre su ubicación.

La menor mide aproximadamente 1,57 metros de estatura, es de contextura gruesa, piel trigueña, cabello castaño claro, ojos medianos y labios gruesos. Al momento de su desaparición vestía una bermuda de jean color gris humo, un top vinotinto y tenis grises.

La Fiscalía informó que se activaron los protocolos de búsqueda y localización, e hizo un llamado a la ciudadanía para que suministre cualquier información que permita dar con el paradero de la menor.

Quienes tengan datos relevantes pueden comunicarse al número celular 300 864 7677 o acercarse a la Calle 53B No. 46-50, sede del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Seccional Barranquilla, oficina de NN y Desaparecidos, primer piso, edificio Nelmar.

La imagen de la menor fue divulgada con autorización de sus padres, con el fin de facilitar su pronta ubicació.