Un nuevo hecho de violencia se registró en el barrio La Paz, donde un joven perdió la vida tras ser atacado a bala por sicarios que se movilizaban en una motocicleta.

De acuerdo con las primeras informaciones, la víctima identificada como Didier Danilo Peña Guevara, de 20 años de edad, se encontraba departiendo en la vía pública cuando dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, quienes, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones con arma de fuego.

Tras perpetrar el ataque, los agresores abandonaron la motocicleta en el lugar y emprendieron la huida a pie. El vehículo dejado por los sicarios es una motocicleta marca Auteco, línea Agility, color negro, de placas XOK-46C, la cual fue incautada por las autoridades como elemento material probatorio.

El joven presentaba dos heridas en el cuello, una en el pómulo derecho y otra en el hombro izquierdo. Gravemente herido, fue trasladado de urgencia al Paso La Manga, donde falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

Unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla y personal de criminalística realizaron la inspección técnica y el levantamiento del cadáver, además de adelantar la recolección de evidencias en la escena del crimen.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para identificar y capturar a los responsables, así como para establecer los móviles de este homicidio que vuelve a generar preocupación entre los habitantes del sector.