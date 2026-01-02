Un accidente de tránsito cobró la vida de Jean Pier Adarraga Mozo, de 29 años, en la mañana de este viernes 2 de enero, en el barrio Las Nieves, suroriente de Barranquilla.

Leer también: Motociclista resulta gravemente herido tras chocar contra panorámico de automóvil en Puerto Colombia

El siniestro vial se registró en la carrera 8 con calle 26, donde, según el informe preliminar suministrado por las autoridades de tránsito, una motocicleta marca Hero Eco T, de placas JXA-94H, se desplazaba por la calle 26 en sentido sur–norte.

De acuerdo con la hipótesis inicial, el motociclista omitió la señal de pare ubicada en la intersección de la carrera 8 con calle 26, colisionando contra una buseta de servicio público que transitaba por la carrera 8.

Tras el fuerte impacto, la motocicleta quedó atrapada debajo de la parte delantera de la buseta, mientras que el conductor salió expulsado y quedó tendido sobre la calzada. Personas que se encontraban en el lugar se acercaron para auxiliarlo y alertaron a los organismos de emergencia.

Minutos después, unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla y personal de tránsito hicieron presencia en el sitio, acordonando la zona para facilitar las labores de atención y evitar nuevos incidentes. Sin embargo, al llegar los socorristas, se confirmó que Adarraga Mozo ya no presentaba signos vitales.

Funcionarios de criminalística realizaron la inspección técnica del cuerpo, que posteriormente fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, mientras agentes de tránsito iniciaron la recolección de información y testimonios para esclarecer plenamente las circunstancias del accidente y determinar responsabilidades.