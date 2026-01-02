Un aparatoso accidente dejó como resultado un motociclista gravemente herido tras chocar violentamente contra el vidrio panorámico de un automóvil. El siniestro vial se registró en horas de la tarde del pasado jueves 1 de enero en el municipio de Puerto Colombia.

El lesionado fue identificado como Juan Carlos Hernández, quien es oriundo del municipio de Usiacurí.

Según el testimonio de los moradores del sector, la víctima conducía una motocicleta marca boxer color roja con negro, a la altura de la salida del municipio en el sector conocido como ‘Flamingo’.

En hechos que aún son materia de investigación, Juan Carlos terminó colisionando de frente contra el vehículo, quedando atrapado sobre el parabrisas debido a la fuerza del impacto.

Tras el choque, el hombre fue rápidamente auxiliado por unos patrulleros de la Policía Nacional, quienes lo trasladaron hasta un centro médico en la ciudad de Barranquilla, donde permanece bajo pronóstico reservado.

El tránsito municipal adelanta una investigación para establecer las causas del accidente y determinar las debidas responsabilidades. El hecho nuevamente enciende las alarmas sobre la seguridad vial en este corredor, siendo uno de los más transitados del área metropolitana.