Siendo las 11:50 p.m. de este jueves 1 de enero, se registró un ataque armado en el barrio Las Marinas, en el municipio de Soledad, que dejó como saldo un hombre muerto y un aprehendido.

La víctima fatal fue identificada como Anthony Manuel Torres de la Rosa, de 35 años de edad, quien se desempeñaba como plomero.

De acuerdo con el reporte suministrado por las autoridades, el hecho ocurrió cuándo la víctima se desplazaba en su motocicleta. Durante el recorrido, Anthony Manuel fue interceptado por dos sujetos, quienes sin mediar palabra, atentaron contra su vida con armas de fuego.

Tras el ataque, la víctima cayó de la moto y quedó tendido en la calle, falleciendo en el lugar de los hechos.

Gracias a la oportuna reacción de los uniformados que patrullaban por la zona de atención, estos logran la aprehensión de uno de los agresores, quien fue dejado a disposición de la URI de Soledad.

El aprehendido, un menor de 17 años de edad, sería un presunto integrante del grupo criminal ‘Los Costeños’, quien registra una anotación judicial en el SPOA por el delito de porte ilegal de armas de fuego en el año 2025.

Durante el procedimiento los oficiales incautaron un arma de fuego tipo revólver, calibre .38, marca Smith & Wesson, con cinco cartuchos, de los cuales cuatro se encontraban percutidos.