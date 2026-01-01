Durante el mes de diciembre, la Policía Metropolitana de Barranquilla, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte, adelantó planes operativos, preventivos y pedagógicos enfocados en garantizar la seguridad vial, proteger la vida y promover una movilidad segura en Barranquilla y su área metropolitana.

Como resultado de estos controles, desplegados en los principales ejes viales, corredores de alto flujo vehicular, entradas y salidas de la ciudad y zonas urbanas, las autoridades impusieron un total de 4.909 comparendos por diferentes infracciones a las normas de tránsito. Asimismo, se detectaron 112 casos de embriaguez, lo que permitió retirar de circulación a conductores que representaban un riesgo para la seguridad vial.

Según informó la Policía, los planes incluyeron la instalación de puestos de control estratégicos, verificación de documentación, controles de velocidad, pruebas de alcoholemia, revisión técnico-mecánica de vehículos y operativos focalizados a motociclistas, así como a conductores de transporte público y de carga.

De manera paralela, se desarrollaron campañas pedagógicas orientadas a fortalecer la cultura vial, el autocuidado y el respeto por las normas de tránsito, especialmente durante jornadas de alta afluencia vehicular y en horarios de mayor circulación.

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, señaló que estos operativos se reforzaron con el objetivo de salvaguardar la vida de todos los actores viales. “Desde la Seccional de Tránsito y Transporte hemos intensificado los planes operativos y preventivos en todos los ejes viales de Barranquilla y su área metropolitana, con el propósito de garantizar una movilidad segura. Invitamos a la ciudadanía a respetar las normas de tránsito y a conducir con responsabilidad”, afirmó.

La Policía Metropolitana reiteró su compromiso con la seguridad vial e hizo un llamado a la comunidad para acatar las recomendaciones de las autoridades y evitar conductas que pongan en riesgo la vida propia y la de los demás. Finalmente, recordó que cualquier situación que afecte la movilidad o represente un riesgo en las vías puede ser reportada a la línea de emergencias 123.