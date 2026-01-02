Unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla lograron la captura de un hombre señalado de participar en el secuestro y posterior homicidio de Manuel Esteban Narváez Gutiérrez, contador público que había sido obligado a salir de su vivienda el pasado 15 de abril, en Ciudad Caribe, localidad Suroccidente de Barranquilla.

El detenido fue identificado por las autoridades como el alias de ‘Jorman’, quien es requerido por la justicia para que responda por los delitos de desaparición forzada y homicidio.

El operativo de captura se realizó en el barrio Santo Domingo, donde unidades del GAULA también lograron incautar un teléfono celular, el cual quedó a disposición de la autoridad competente para su análisis dentro del proceso investigativo.

Según las autoridades, alias Jorman, estaría presuntamente vinculado como integrante de un grupo delincuencial organizado “Los Pepes”.

“Este resultado operativo demuestra el trabajo articulado de nuestras capacidades investigativas y operativas. Seguimos actuando con firmeza contra las estructuras criminales que afectan la tranquilidad de los ciudadanos en Barranquilla y su área metropolitana, garantizando que estos hechos no queden en la impunidad”, dijo el Brigadier General Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

El crimen del contador

El cuerpo de Manuel Esteban Narváez Gutiérrez, quien se desempeñaba como contador público, fue hallado el pasado 25 de abril – 10 días después que fuera reportada su desaparición – en la vía que conecta al corregimiento de Palermo con la cabecera municipal de Sitionuevo, Magdalena.

Habitantes que circulaban por la zona manifestaron que el hombre presentaba heridas por proyectil de arma de fuego en varias partes de su cuerpo, como también el hecho de que sus prendas estaban empapadas de sangre.

Cabe reseñar que la última vez que Narváez había sido visto con vida, este se encontraba paseando un perro por la carrera 8G con calle 128, cuando fue violentamente interceptado por un grupo de sujetos en varios vehículos.

De acuerdo con las investigaciones, el contador público fue ingresado a la fuerza a uno de los carros hacia un paradero desconocido. A su vez, se logró establecer que uno de los automotores que fue utilizado en el secuestro exprés fue hallado al día siguiente en Rebolo.