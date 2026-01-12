La noticia del posible traslado de regreso a Barranquilla de los principales líderes de las bandas criminales de los Costeños y Pepes, como son Jorge Díaz alias Castor y digno Palomino, además de otro nutrido grupo de delincuentes como alias ‘Negro Ober’, ha despertado la indignación y el reclamo de varios líderes políticos de la región.

La Bancada Caribe del Congreso de la República ha manifestado su rotundo desacuerdo por la medida que busca realizar el Gobierno Nacional, en el marco de los diálogos exploratorios de paz con estas bandas criminales.

Así por ejemplo, el liberal Mauricio Gómez señaló que: “Mientras Barranquilla invierte y lucha por derrotar a las estructuras criminales, Petro las traslada al corazón de la ciudad. Una decisión que sabotea el esfuerzo económico y operativo del Distrito. Petro vuelve a dejar clara su postura: condescendencia con los bandidos, cero empatía con las víctimas. Nuestro respaldo total al alcalde Alejandro Char, que sí ha dado la pelea por la seguridad ciudadana. La historia juzgará quién defendió a la gente y quién protegió a los delincuentes".

Otra de las voces que se suman al rechazo es la del senador del Centro Democrático Carlos Meisel, quien señaló a EL HERALDO: “¡Ahí está pintado El Gobierno Nacional con Barranquilla y el Caribe! En vez de ayudarnos con necesidades que tenemos y que solo profundizan hay que sumarle la disposición inconsulta de enviarnos a peligrosos actores de la criminalidad. Esto además sin ningún logro concreto de su proceso mal bautizado paz total. ¿Cuál es acompañamiento que le van a prestar a nuestras autoridades para recibir a estas personas? ¿Cuál es la ruta? ¿Para qué es esto? No entendemos cuál fue el daño que le hizo el Caribe a Petro y sus ministros para que nos traten así“.

Más voces locales

Más temprano, el alcalde Alejandro Char había dejado clara su voz de protesta: Exigimos decisiones responsables y concertadas con las autoridades locales y departamentales, y convocamos a todos los entes de control, gremios, representantes de las víctimas, la academia, al gobernador Eduardo Verano De la Rosa y el Ministerio Público para una reunión urgente".

De otro lado, otros funcionarios de la ciudad se han sumado a las reacciones de rechazo, tal es el caso de la secretaría general de la Alcaldía, María Teresa Fernández: “Decisiones que ponen en riesgo a Barranquilla y demuestran el desinterés del Gobierno Nacional por las víctimas de la inseguridad y la extorsión. Problemática que desde aquí se le ha hecho frente con inversión y estrategias. ¡Inaudito!“.

En ese mismo sentido se pronunció la gerente de ciudad, Ana María Aljure: “Nuestra solidaridad y respeto están con las víctimas y sus familias, cuyo dolor nos recuerda que la seguridad no es una cifra, sino dignidad y tranquilidad. Desde la Alcaldía de Barranquilla se han hecho grandes esfuerzos para invertir en seguridad y proteger la vida de los barranquilleros”.

Así mismo, Nelson Patrón, secretario de Espacio Público expresó que: “Barranquilla no puede ser tratada con improvisación. Respaldamos al alcalde Alejandro Char en su llamado: aquí se ha invertido, se ha trabajado y se han logrado resultados en seguridad. Trasladar criminales sin garantías ni concertación es poner en peligro a la ciudadanía”.