La noche ya está encendida. Barranquilla salió a celebrar, y lo está haciendo a orillas del río, Hay música, sabor y ese orgullo que se siente por ser la Puerta de Oro de Colombia.

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Desde temprano, la Luna del Río, en el Gran Malecón, empezó a llenarse de familias, grupos de amigos y visitantes que llegaron listos para cantar el cumpleaños número 213 de la ciudad. Y ahora, con lo que se vive es una verdadera fiesta a cielo abierto.

7:00 p.m. El primero en subirse a la tarima fue Luister La Voz, el cartagenero que ha sabido convertir el sentir del pueblo en canciones atraviesa hoy uno de los momentos más sólidos de su carrera.

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Lleva más de 50 ‘sold out’ en lo que va de 2026 y su presencia entre los 25 artistas más escuchados del país.

Y lo demostró. La primera canción en cantar fue ‘Vuela gaviota’, seguido de éxitos como ‘Espacio’, ‘Ejemplo de amor’, coreados por todos los asistentes.

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Luego llegó ‘Ozono’, uno de sus más recientes hits, un tema que lo catapultó en las principales listas y lo posicionó con fuerza tanto en radio como en plataformas digitales.

“Han pasado tantas cosas bonitas en mi carrera últimamente y es inevitable no sentirme feliz porque cada que vengo a esta ciudad me recibe con este apoyo y con este cariño. No me canso de decir que son el mejor público”, dijo el artista en tarima.

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Sin duda, un fenómeno de la champeta actualmente. Las decenas de personas que se dieron cita coreaban su nombre y entonaban cada canción con el sentimiento que caracteriza al cartagenero.

Momento para el acordeón

Luego de una hora llena de champeta, llegó el turno del ‘Cantor de cantores’. Uno de los máximos exponentes del vallenato, Iván Villazón, recibido con grandes aplausos.

Puso a gozar a la gente con ‘Decídete’, los levantó de las sillas. Muchos empezaron a buscar pareja y el regocijo no se detuvo.

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‘No te ruego más’ y ‘Tu olvido’ le pusieron más sabor al ambiente, mientras el artista agradecía al público el recibimiento.

“Estamos poniendo la parranda vallenata porque Barranquilla siempre ha querido el folclor vallenato. Además, mi esposa es barranquillera, mis hijos. Tengo dos años viviendo aquí y soy testigo del avance que ha tenido”.