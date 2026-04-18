Barranquilla volvió a convertirse en escenario de encuentro durante la reciente edición de ‘Mercado de Reinas’, evento que se llevó a cabo en la noche de este viernes en La Esquina de Abajo, casa cultural ubicada en el tradicional Barrio Abajo.

En esta ocasión, el evento rindió homenaje a la maestra Delia Zapata Olivella, figura clave en la preservación y dignificación de las culturas afrocolombianas.

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En el lugar los protagonistas fueron la música, la danza, el color y los saberes ancestrales; elementos a través de los que se evocó la vida y obra de esta cordobesa que dedicó su existencia a recorrer los territorios del país, investigando y visibilizando las tradiciones de comunidades afrodescendientes e indígenas. Y proyectándolas a través de la danza.

Su legado, hoy más que nunca, fue celebrado a través de ocho expresiones culturales que conectaron al público con las raíces del Caribe.

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Más que un tributo simbólico, este acto se vivió como una experiencia sensorial. Los ritmos de tambores, las danzas tradicionales y los espacios de conversación permitieron reconstruir su impacto en la cultura nacional. Kika Comas, gestora cultural y creadora de ‘Mercado de Reinas’, contó a EL HERALDO el sentido profundo de esta edición. “Este es un espacio para encontramos, donde nos damos valor como mujeres creadoras del Caribe. Aquí las matronas, las abuelas, tienen un lugar digno para mostrar sus saberes. Esta edición especial es para honrar a una mujer que abrió caminos y que vino al mundo hace un siglo”, expresó.

La organizadora enfatizó en que el evento no además de visibilizar su talento, también busca generar oportunidades económicas reales para mujeres que, históricamente, han permanecido en la informalidad. “Aquí lo que buscamos es empoderamiento económico, pero también reconocimiento cultural”, agregó.

Artesanías y tradición

El mercado cultural y musical reunió una amplia muestra de emprendimientos liderados por mujeres del Caribe, en los que la tradición iba acompañada de la innovación. Cada puesto contó una historia, cada producto tenía un legado.

Desde Sabanalarga, la artesana Nelsy de la Rosa presentó su emprendimiento ‘Tierra Adentro’, una propuesta de técnicas tradicionales con materiales modernos. Sus bolsos, elaborados en material sintético de alta durabilidad, son el resultado de un proceso de aprendizaje que evolucionó hacia la innovación.

JOSEFINA VILLARREAL/Josefina Villarreal Mercado de Mujeres en honor a Delia Zapata Olivella.

“Esto nació de un curso básico, pero poco a poco fui creando mis propios diseños. Ahora hago desde bolsos hasta abanicos, mezclando técnicas como la palma de iraca con nuevos materiales”, explicó.

En el ámbito de la bisutería, Mónica Ortiz, creadora de la marca Ashe, compartió su experiencia como emprendedora. Lo que comenzó como un descubrimiento personal se convirtió en una fuente de sustento y expresión artística.

“Yo pensaba que no servía para tejer, pero encontré mi camino en la bisutería. Empecé con pulseras sencillas y hoy trabajo con técnicas como miyuki y murano. Cada pieza es única, pues me gusta que las artesanías tengan exclusividad”, afirmó. Para ella, participar en espacios como ‘Mercado de Reinas’ representa una oportunidad invaluable: “Cada feria es gratificante, porque la gente valora nuestro trabajo”.

El evento también abrió espacio a propuestas artísticas contemporáneas como la de la artista cartagenera Daniela San Juan, que presentó su obra inspirada en las comunidades negras y rurales del Caribe colombiano. “Mi trabajo busca retratar a las matronas, a los bailadores, a los cantadores, a todo ese universo que define nuestra identidad. A través de ilustraciones digitales y pinturas acrílicas, mi arte se materializa en productos como pañoletas, libretas y carteles, caracterizados por colores fuertes que son muy de la energía del Caribe”, explicó.

Saberes ancestrales

Uno de los aspectos más destacados de esta edición, también fue la presencia de iniciativas que rescatan prácticas tradicionales desde nuevas perspectivas. Entre ellas, ‘Palenquito’, un licor ancestral inspirado en las costumbres de San Basilio de Palenque. Este proyecto, impulsado por la palenquera Yomaira Valdez, busca preservar las prácticas orales y culturales asociadas a la música, la danza y la vida comunitaria. “Es una forma de mantener vivas nuestras tradiciones, de contar quiénes somos”, explicó Comas sobre la propuesta.

JOSEFINA VILLARREAL/Josefina Villarreal Mercado de Mujeres en honor a Delia Zapata Olivella.

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‘Mercado de Reinas’ es una plataforma que trasciende lo cultural para convertirse en motor de desarrollo económico y social. Su carácter autogestionado y su enfoque en mujeres del gran Caribe lo posicionan como un espacio único en la región.

El homenaje a Delia Zapata Olivella sirvió para recordar su legado y ponerla en acción, en cada danza, en cada pieza artesanal y en cada historia compartida.