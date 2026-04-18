Una jornada de limpieza y embellecimiento en un arroyo ubicado entre los barrios Ciudadela y Las Cayenas fue desarrollada como parte de una estrategia para reducir focos de inseguridad en Barranquilla. La actividad contó con el acompañamiento de la Policía Nacional, en articulación con la Alcaldía Distrital, Barranquilla Verde y empresas de aseo y acueducto.

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El objetivo principal fue intervenir un espacio que, debido a su estado, podía convertirse en un punto vulnerable para la ocurrencia de hechos delictivos, además de afectar las condiciones ambientales del sector.

Cortesía de la Alcaldía de Barranquilla

Autoridades advierten que espacios deteriorados pueden facilitar actividades delictivas en Barranquilla

La recuperación de este tipo de entornos responde a una estrategia preventiva que busca disminuir factores de riesgo asociados a la inseguridad. De acuerdo con las autoridades, los lugares en abandono o con baja intervención institucional tienden a ser utilizados para actividades ilícitas.

Cortesía de la Alcaldía de Barranquilla

En ese sentido, la limpieza del arroyo y su adecuación apuntan a transformar el uso del espacio público y promover su apropiación por parte de la comunidad.

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Durante la actividad se logró la recuperación de un tramo significativo del arroyo, junto con labores de sensibilización dirigidas a los habitantes del sector sobre el cuidado del entorno.

Cortesía de la Alcaldía de Barranquilla

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, explicó que estas jornadas hacen parte de una estrategia orientada a fortalecer la convivencia y generar condiciones que desestimulen la comisión de delitos.

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Según indicó, el trabajo articulado entre la Policía Comunitaria y otras entidades permite avanzar en la recuperación de entornos y en la consolidación de espacios más seguros.

Cortesía de la Alcaldía de Barranquilla

Finalmente, tras culminar la jornada, la Policía Nacional invitó a la ciudadanía a reportar cualquier hecho delictivo o actividad sospechosa a través de la línea de emergencia 123, la línea 165 del Gaula y el número 317 896 5523.