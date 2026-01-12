El rechazo expresado por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, frente al anuncio del Gobierno nacional de trasladar a cárceles de la ciudad a tres líderes de peligrosas bandas criminales ha generado el respaldo de distintos sectores políticos y alcaldes de otras capitales de Colombia, que también cuestionaron la decisión por los riesgos que implicaría para la seguridad no solo en la ciudad sino en todo el departamento.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario distrital hizo un llamado enérgico para que este tipo de decisiones se adopten de manera responsable y concertada con las autoridades locales y departamentales. Asimismo, convocó a una reunión urgente con los entes de control, gremios, representantes de las víctimas, la academia, el Ministerio Público y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, para analizar el alcance de la medida.

Tras el pronunciamiento de Char, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, expresó su solidaridad con Barranquilla y respaldó la postura del mandatario distrital. “No se entiende cómo el Gobierno nacional no ayuda, no invierte y tampoco coopera con las ciudades capitales en materia de seguridad, pero sí aprueba traslados de los peores criminales a áreas urbanas con cárceles que no cuentan con la seguridad requerida, poniendo en riesgo la integridad de los ciudadanos”, señaló.

Portilla también hizo un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que revise la legalidad de estos traslados y evite que decisiones similares se repliquen en otras ciudades del país.

A su turno, el director general de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), Andrés Santamaría, manifestó su respaldo al alcalde Char y enfatizó que las decisiones en materia de seguridad deben evaluarse de forma integral, de acuerdo con la capacidad operativa de los territorios. “La protección efectiva de la ciudadanía, la continuidad del control del orden público y una coordinación real y permanente entre el Gobierno nacional y las ciudades capitales son fundamentales. La seguridad no admite improvisaciones”, afirmó.

El anuncio del Ministerio de Justicia también fue cuestionado por el abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien calificó la medida como un agravio. “Tan criminal como vil e infame con las víctimas del país es este proyecto electoral de Gustavo Petro y su mafia”, afirmó.

Cuestionó que pretender trasladar a las cárceles de Barranquilla a los “delincuentes más peligrosos y sanguinarios de la ciudad”, es sentarse a negociar con ellos como si fueran señores decentes. Y añadió, que esto es dejar que “el hampa se tome las calles enteras para presionar y amedrentar hasta lograr el triunfo de sus listas al congreso y de su heredero político: Iván Cepeda”.

Finalmente, De la Espriella hizo un llamado a los barranquilleros y al país a rechazar lo que calificó como una “barbarie” y expresó su respaldo a la administración distrital frente a esta decisión.