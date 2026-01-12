En medio del revuelo que se generó en Barranquilla por el traslado de peligrosos cabecillas a Barranquilla, en la tarde de este lunes 12 de enero se conoció que Digno Palomino, señalado jefe de Los Pepes, no irá a la capital del Atlántico.

Así lo confirmó el facilitador del proceso, Camilo Pineda, quien explicó que, si bien no había sido incluido en la lista que llevará a ‘Castor’ y al ‘Negro Ober’, sí estaba en conversaciones para ese trámite.

Lea: Alcalde Char critica decisión de trasladar a Digno y ‘Castor’ a Barranquilla: “No se ha tenido en cuenta el sufrimiento de personas que han sido víctimas de la extorsión”

Entonces ¿qué pasó? En diálogo con EL HERALDO, el funcionario entregó breves detalles y aseguró que ampliará las novedades de este hecho en las próximas horas, pero básicamente precisó que se presentaron diferencias que impidieron avanzar en este tema con Palomino.

“No accedió a la aplicación de los procedimientos presentados por el Gobierno nacional”, comentó Pineda hace instantes.

NOTICIA EN DESARROLLO…