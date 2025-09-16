Durante una mesa de trabajo, que se llevó a cabo con las autoridades del Atlántico, la Procuraduría General de la Nación realizó seguimiento al plan de retorno y reubicación de las víctimas del desplazamiento forzado en las veredas Casa Mayor y Las Mercedes del municipio de Piojó.

En ese sentido, la entidad reiteró el llamado a las entidades que integran el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) para que cumplan con las acciones correspondientes en materia de salud, educación, alimentación, reunificación familiar y demás derechos fundamentales, conforme lo establece la Ley 1448 de 2011.

Además, señaló que: “con esta actuación preventiva se busca superar la situación de vulnerabilidad de las víctimas y consolidar el arraigo territorial de esta población, a través de atención prioritaria y accesibilidad a las veredas”.

Es de anotar que la nueva convocatoria a esta mesa se estableció para el próximo mes de octubre, con el objetivo de evaluar los avances en las acciones pactadas.

“El seguimiento a estos compromisos es esencial para garantizar el retorno seguro y digno de las víctimas, así mismo, el cumplimiento efectivo por parte de las instituciones es fundamental para la reparación integral y reintegración de la comunidad desplazada”, agregó la Procuraduría.