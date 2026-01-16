El mercado mundial del fitness (incluidos gimnasios, clubes de salud y servicios relacionados con la actividad física) muestra un crecimiento sostenido y una expansión amplia tanto en número de instalaciones como en ingresos y participación de usuarios.

Para 2025, el mercado global de gimnasios y clubes de fitness está valorado en más de 100 mil millones de dólares, con cerca de 200 000 establecimientos en todo el mundo y alrededor de 184–188 millones de miembros activos.

Esta es una muestra de que, sin duda, este mercado cada vez se expande más. De hecho, la cadena de gimnasios Smart Fit anunció que superó las 2.000 sedes en operación a nivel mundial al cierre de 2025, un crecimiento que se da en medio de la expansión sostenida del mercado de acondicionamiento físico en América Latina y otros países emergentes.

La unidad que marcó el hito fue inaugurada en São Paulo, Brasil, país que concentra la mayor parte de la operación de la compañía. Le siguen México y Colombia, donde la red suma 224 sedes, lo que posiciona al país como uno de los principales mercados de la marca a nivel global.

El crecimiento de Smart Fit se produce en un contexto de mayor demanda por servicios asociados a la actividad física, impulsada por cambios en los hábitos de consumo y una mayor atención a la salud preventiva. En este escenario, la compañía ha consolidado una estrategia de expansión basada en economías de escala y presencia en grandes centros urbanos.

Para 2026, la empresa prevé la apertura de más de 340 nuevas unidades, con énfasis en América Latina y mercados fuera de la región. En 2025, la cadena abrió su primera sede en Marruecos, ampliando su alcance geográfico hacia el continente africano.