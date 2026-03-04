Mientras hacía su habitual rutina de ejercicios, una mujer en Cartagena murió dentro de las instalaciones del gimnasio, ubicado en un centro comercial ubicado en el barrio El Espinal.

Lea también: Capturan a un adulto y aprehenden a un menor por el asesinato de las dos adolescentes en Malambo

El hecho ocurrió el pasado lunes 2 de marzo en una sede de la cadena de Smart Fit, muy cerca del Centro Histórico de la capital de Bolívar.

“Una paciente joven que se encontraba haciendo rutina de ejercicios de miembro superior presentó un desvanecimiento, el cual fue atendido por los paramédicos y médicos de la empresa contratada por el establecimiento”, informó el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis).

De acuerdo con la dependencia de la Alcaldía de Cartagena, a la mujer le practicaron reanimación por algo más de 20 minutos, sin embargo, los esfuerzos fueron en vano y terminó muriendo dentro del mismo gimnasio.

“Se indagó a acompañantes y familiares, y con base en eso, más las atenciones médicas, consideraron que fue un caso de una muerte de origen común o natural”, dice el reporte del Dadis.

Lea también: Una amiga y un taxista, claves en ubicación de menores barranquilleras en Bolívar

Según el diario cartagenero El Universal, el gimnasio llamó a la Policía para que hiciera presencia en el lugar para que adelantaras las labores técnicas de inspección

De momento no ha sido identificada de manera oficial, de lo que sí se tiene certeza es que era de nacionalidad venezolana y tenía 32 años.

El cuerpo de la extranjera fue trasladado hasta las instalaciones de Medicina Legal donde será analizado mediante una necropsia con el fin de establecer las causas exactas del deceso.

Smart Fit se pronunció sobre el hecho lamentando lo sucedido: “Esta noticia nos llena de dolor y expresamos nuestra solidaridad con su familia, amigos y seres queridos. En el mismo pronunciamiento, la cadena de gimnasios explicó que la mujer presentó una situación de salud repentina mientras se encontraba dentro del establecimiento. La usuaria presentó una emergencia médica súbita dentro de nuestras instalaciones”.

Lea también: Horóscopo este 4 de marzo: predicciones signo por signo según Mhoni Vidente

Esta no es la primera vez que ocurre una muerte similar dentro de las instalaciones de una sede de Smart Fit, ya el pasado 5 de febrero un fisicoculturista, identificado como Juan Sebastián Anzola Quintero, murió en el gimnasio ubicado en el Centro Comercial Plaza Imperial, en Bogotá.

El deportista se encontraba en las instalaciones de esta cadena de centros de entrenamiento haciendo algunos ejercicios cuando de un momento a otro sufrió un colapso, generando pánico y preocupación entre quienes se encontraban allí.

Según testigos, el joven, conocido cariñosamente como Sebas, se descompensó y cayó al suelo frente a otras personas, quienes de inmediato intentaron auxiliarlo. Sin embargo, el deportista no alcanzó a ser trasladado a un centro de salud y falleció dentro de las instalaciones del gimnasio ubicado en la localidad de Suba.

Las personas que se encontraban allí quedaron desconcertadas, pues muchas veían a diario el proceso del fisicoculturista, quien además era conocido por ganar varios premios.

Sin embargo, algunos allegados cuestionaron la respuesta de la cadena de gimnasios. En sus redes sociales, Andrés Montoya, amigo cercano de Juan Sebastián, denunció que el establecimiento no contaba con el personal capacitado para atender este tipo de emergencia ni tampoco permitió que el fisicoculturista fuera trasladado a un hospital.