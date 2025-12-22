La Luna del Río, el nuevo ícono del turismo que transforma a Barranquilla, también se ha convertido en un escenario para las historias románticas.

Blue Origin hace historia al enviar al espacio a una persona en silla de ruedas

A través de redes sociales se volvió tendencia una pedida de mano realizada dentro de esta estructura, que ofrece una vista privilegiada de la capital del Atlántico.

En el video se escucha al hombre decir que, aunque le tenía miedo a las alturas, decidió enfrentarlo para llevar a cabo este acto de amor por su pareja. Tras el esperado “sí” de la mujer, el emotivo momento quedó sellado con abrazos y besos, en medio de sonrisas y lágrimas de felicidad.

Asimismo, los internautas reaccionaron en los comentarios, calificando la escena como un momento “genuino”, “creativo” y “honesto”.

La Luna del Río, un sitio que atrae a miles de personas

Solo en sus primer fin de semana abierta al público, la Luna del Río atrajo a 8.500 personas que se dejaron encantar por la rueda panorámica que ofrece una vista de 360 grados del río Magdalena, el horizonte de Barranquilla y el Vía Parque Isla Salamanca.

La Luna del Río se eleva a 65 metros de altura, cuenta con 44 cabinas y tiene capacidad para 264 personas por recorrido, brindando una experiencia única.

¡Navidad majestuosa en el Atlántico!: la Banda de Baranoa celebró por lo alto sus 30 años

La estructura pesa 240 toneladas y está fabricada en acero de alta resistencia y durabilidad. La Luna del Río podrá movilizar hasta 930 personas por hora, proyectándose como uno de los nuevos íconos de la ciudad.

Esta iniciativa, liderada por el alcalde Alejandro Char, representa un impulso directo al turismo y a la economía local. La Luna del Río se proyecta como un punto de interés obligado para visitantes nacionales e internacionales, generando oportunidades de empleo directo e indirecto, ingresos por entradas y dinamización del comercio en su entorno inmediato.

En ese sentido, el alcalde Alejandro Char explicó que la Luna del Río se integra al Gran Malecón como una experiencia única en Colombia, fortaleciendo al turismo como eje estratégico del desarrollo económico de Barranquilla. Los cálculos indican que el atractivo podrá traer entre 150.000 y 200.000 personas a la ciudad por año.