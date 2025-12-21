Treinta años de música, tradición y cultura encontraron en la Navidad el escenario perfecto para deslumbrar al Atlántico. La noche del 21 de diciembre, la concha acústica de Baranoa se convirtió en el epicentro de un espectáculo sin precedentes, donde la Majestuosa Banda de Baranoa hizo honor a su nombre con un montaje escénico de alto nivel, pensado para emocionar y sorprender.

Lea El cine y las series de 2025: de ‘Una batalla tras otra’ a ‘Adolescencia’

Bajo el brillo de las luces y el eco de los aplausos, el espectáculo “Show de Navidad: un sueño que nació en un corazón” comenzó a tejer una historia que fue mucho más que una presentación: fue una celebración del talento, la disciplina y la identidad cultural del departamento.

Desde el primer acorde, el público entendió que no se trataba de una presentación convencional. Más de 300 artistas tomaron el escenario con una sincronía impecable. Las coreografías, el canto, los vestuarios y la puesta en escena se articularon con juegos de luces de última tecnología y un espectáculo de fuegos artificiales que iluminó la noche baranoera. Cada movimiento, cada transición y cada nota musical construyeron una experiencia sensorial que mantuvo a los asistentes emocionados y de pie en más de una ocasión.

La música, hilo conductor de la velada, recorrió sonidos tradicionales y propuestas contemporáneas que ratificaron por qué la Majestuosa Banda de Baranoa es patrimonio cultural del Atlántico. La participación de artistas invitados como Lil Silvio & El Vega, Fusión Orquesta y el ‘Mono’ Zabaleta aportó fuerza y diversidad a un espectáculo que dialogó entre generaciones y estilos, sin perder su esencia formativa y comunitaria.

Aquí Día 6 de la Novena de Aguinaldos 2025: oraciones y gozos de este 21 de diciembre

Cortesía

Detrás del montaje escénico hubo meses de preparación, esfuerzo y vocación artística. Así lo explicó Hilton Escobar, director artístico de la agrupación, al referirse al proceso que dio vida a The Majestic Night.

“Fueron siete meses trabajando con los niños de la Majestuosa Banda de Baranoa y los grupos invitados. Muchas horas de trabajo y dobles jornadas donde ellos tuvieron la oportunidad de experimentar y enamorarse de la música, la danza y el teatro. Esta noche vivimos un show que quedará para la historia”, afirmó Escobar.

El impacto del espectáculo trascendió el escenario y se reflejó en el reconocimiento institucional a una trayectoria que ha transformado vidas. En medio de la ovación del público, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, recibió de manos de Hilton Escobar el Majestuoso Disco de Oro, como símbolo del respaldo a un proyecto cultural que ha marcado a generaciones.

Además Shakira volvió a reinar en los escenarios del mundo

El mandatario expresó, visiblemente emocionado: “Estos niños han trabajado como nadie. Hay muchas cosas que aprender de ellos por su organización, orden y disciplina. Ya tenemos dos generaciones o más de artistas formados en esta fundación llamada Banda de Baranoa, que nos permite hacer crecer a nuestra juventud y ofrecerles un futuro para el departamento”.

La emoción se sintió también entre los asistentes. Emily Ospino, quien siguió el espectáculo desde las primeras filas, destacó la evolución constante de la Banda: “Cada presentación sorprende más. Se nota cómo el talento, cuando se trabaja con disciplina, logra espectáculos como el que vivimos esta noche”.

Cortesía

Desde la mirada más sincera, la de los niños, la experiencia fue inolvidable. Gabriela Rendón, de tan solo seis años, asistió al show con su familia y resumió la noche con ilusión: “Todo lo que vi fue hermoso: los bailes, la música, las luces y los sonidos. Todo estuvo perfecto. Me voy feliz con el show de la Banda de Baranoa”, dijo sonriente.

También El Congo Grande, un siglo y medio sin perder el paso

En el evento también hubo espacio para entregar distinciones a gestores culturales y comunicadores sociales que han apoyado a la institución. Entre los homenajeados destacaron el alcalde de Baranoa, Edwin Palma; los exgobernadores del Atlántico, José Antonio Segebre y Ventura Díaz; el director de Caracol Radio Barranquilla, Martín Tapias; el representante a la Cámara, Gersel Pérez; y Adolfo Schlegel, diseñador de la concha acústica, quien se mostró conmovido por el crecimiento artístico de la banda.

Una de las condecoraciones más importantes fue otorgada a la Fundación Musical de Colombia y al Festival Nacional de la Música Colombiana, honrados con la medalla Pentagrama de Oro, la máxima distinción entregada por la Majestuosa Banda de Baranoa. La presidenta de la fundación, Doris Morera de Castro, recibió la medalla de manos del gobernador y del director artístico.

Con The Majestic Night, Baranoa reafirmó su lugar como el “corazón alegre” del Atlántico. Treinta años después de su nacimiento, la Majestuosa Banda no solo celebró su historia, sino que renovó su compromiso con la formación integral, usando la cultura como camino y la Navidad como un tiempo para creer, soñar y brillar.

Más Sky, el nuevo personaje de ‘La Reina del Flow 3’ que llegará a “aportar nuevas emociones”