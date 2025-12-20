El 13 de enero de 2026 Yeimy y Charly vuelven a las pantallas a darle vida a la exitosa telenovela ‘La Reina del Flow’ en su tercera temporada, esta vez con nuevas sorpresas en la vida de estas estrellas de la música.

El fenómeno televisivo, que mezcla drama, romance y mucha música, volverá en su horario estelar en la parrilla de Caracol Televisión que será el primero en transmitirlo para luego ser el turno de Netflix que a partir del 31 de enero que acogerá los capítulos emitidos en su catálogo.

‘La Reina del Flow 3’ promete dar un giro que sacudirá la historia como la conocíamos, así lo deja ver el primer tráiler de la producción que muestra a una Yeimy Montoya que atraviesa un momento de felicidad gracias a su embarazo. Sin embargo, la calma es aparente y momentánea.

En esta parte tres de ‘La Reina del Flow’ participará la actriz Alisson Joan, representando a Sky, quien aparecerá para convertirse en una nueva estrella de la productora musical de Charly y Yeimy, Soul&Bass.

“Sky llegará a aportar nuevas emociones a la historia”, afirmó la casa productora.

Alisson Joan cuenta con trayectoria dentro de la televisión, apareciendo en producciones como ‘Pedro el escamoso’, ‘Romina poderosa’ y ‘Arelys Henao, canto para no llorar’ y fue parte también del concurso ‘A otro nivel’ en el que se dio a conocer.

Hizo también parte de ‘Mujeres a la Plancha’ y participó en ‘La Danza de los Millones’, una apuesta del Canal Caracol para esta temporada de Navidad. Paralela a su carrera como actriz no ha descuidado el canto lanzando temas como ‘Chilear’ y ‘Una cita’.

Actor de ‘La reina del flow’ reveló cómo ha sido la batalla legal por la custodia de sus hijos

El actor colombiano Andrés Sandoval, reconocido por protagonizar ‘La reina del flow’, hizo públicas graves denuncias en contra de su expareja, la publicista Katty Osorio, a quien señala de ejercer maltrato emocional y manipulación en su contra.

En un comunicado a través de su cuenta en Instagram y en entrevistas recientes, Sandoval relató que desde hace más de dos meses no ha podido ver a sus hijos, María Emilia y Francesco, debido a restricciones legales y a lo que describe como estrategias de su expareja para alejarlo de ellos.

“Durante mucho tiempo he guardado silencio sobre el maltrato psicológico y emocional que me han causado mis últimas rupturas amorosas. Creí que ser un caballero y no exponer públicamente la manipulación que han intentado ejercer sobre mis hijos, ni las circunstancias legales que he atravesado, era lo correcto. Lo hice por protegerlos a ellos y también a quienes me han hecho daño, pensando que el silencio me resguardaría”, dijo.

El actor también aseguró que, por dificultades económicas derivadas de su situación legal, tuvo que trasladar a sus hijos de un colegio privado a uno público. Denunció que su hija pasa largas horas encerrada en casa, situación que califica como otra forma de violencia.

Sandoval explicó que ha interpuesto al menos seis procesos legales para intentar recuperar la custodia compartida y denunciar violencia intrafamiliar, pero varios de estos expedientes fueron archivados. En paralelo, enfrenta una denuncia penal por violencia psicológica instaurada por Osorio, situación que, afirma, le ha causado graves daños a su reputación.

“Me han cerrado puertas, me dicen que no puedo trabajar cerca de mujeres porque soy peligroso, todo basado en denuncias sin pruebas”, señaló el actor, quien asegura que la controversia también afectó varios proyectos laborales.