Estados Unidos interceptó este sábado un petrolero con bandera panameña en aguas internacionales del mar Caribe, frente a las costas de Venezuela.

Esta es la segunda embarcación interceptada en el Caribe por el Gobierno de Donald Trump, que la semana pasada incautó el buque Skipper y confiscó el crudo que transportaba.

Según The New York Times, que cita a un funcionario estadounidense y a dos fuentes de la industria de petróleo venezolana, el barco detenido se llama Centuries y no forma parte de la lista de petroleros sancionados por EE. UU.

En cambio, el rotativo indica que el buque pertenece a una empresa petrolera con sede en China que traslada crudo venezolano a refinerías del gigante asiático.

El ejército estadounidense prestó apoyo en la operación con helicópteros que transportaban a personal de la Guardia Costera al buque.

Por ahora, Trump no se ha pronunciado al respecto.

El mandatario ha intensificado en las últimas semanas su presión sobre Venezuela, y recientemente ha ordenado un bloqueo total a la entrada y salida de este país a buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense.

Además, el republicano afirmó el pasado miércoles que el país caribeño les quitó los derechos petroleros a las empresas de EE.UU.

“Recuerden que nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. Nos quitaron todo nuestro petróleo no hace tanto. Lo queremos de vuelta. Nos lo quitaron ilegalmente”, declaró el mandatario a la prensa.

Confirmación de la Secretaria de Seguridad Nacional

La información de la interceptación del buque petrolero en el mar Caribe este sábado 20 de diciembre confirmó la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, por medio de una publicación en su cuenta de X.

“En una acción antes del amanecer de esta mañana del 20 de diciembre, la Guardia Costera de Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Guerra, detuvo a un petrolero que estaba atracado por última vez en Venezuela. Estados Unidos continuará persiguiendo el tráfico ilícito de petróleo autorizado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región. Los encontraremos y los detendremos”, se lee en la publicación.

En el video publicado por Noem se nota cuando el Ejército de Estados Unidos aborda el buque.