Este martes durante la sesión de la plenaria del Senado de la República fue aprobado el proyecto de ley que busca exaltar a una de las agrupaciones musicales más representativas del Caribe colombiano.

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Asimismo, la iniciativa reconoce a la majestuosa Banda de Baranoa, del departamento del Atlántico, como manifestación del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

Este avance legislativo marca un paso clave dentro del trámite que ya había tenido respaldo previo en la Cámara de Representantes, donde la propuesta fue aprobada en segundo debate, permitiendo su paso al Senado para continuar su curso hacia la sanción presidencial.

El proyecto tiene como objetivo destacar el valor cultural, artístico y social de esta organización, conocida oficialmente como la Fundación Banda de Música Departamental del Atlántico, que durante décadas ha promovido la formación musical en niños y jóvenes del municipio de Baranoa.

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Por otro lado, el senador ponente Pedro Flórez celebró la aprobación de la iniciativa y resaltó el impacto de la banda en la región.

“Esta fundación viene funcionando desde hace 30 años y que está conformada por cerca de 1.300 niños, niñas y adolescentes del departamento del Atlántico”.