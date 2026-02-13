Baranoa fue el epicentro de un latido cultural que resonó en todo el Caribe. Con 520 artistas en escena y un espectáculo de gran riqueza tradicional de una hora y 20 minutos, el Carnaval del Atlántico rindió un emotivo tributo a su Ruta de la Tradición, consolidando una puesta en escena que exaltó la labor incansable de los hacedores y gestores de la fiesta cultural originaria más representativa de Colombia.

Luis Carlos García, guionista y creativo de la organización, explicó que el espectáculo se enmarcó en dos actos: la musicalidad popular y las artesanías. La obra recorre los ritmos y el trabajo laborioso de campesinos y artesanos que moldean su arte con las manos.

“Es así como la historia cobra vida y la narrativa se va uniendo a través del movimiento y de las expresiones culturales mediante la música. Sabemos que las manos de todas las personas del departamento son muy creativas: hacemos música, elaboramos lo mejor de la gastronomía departamental, confeccionamos y creamos historias. Esa es la narrativa: un recorrido que inicia aquí, en los municipios del departamento del Atlántico y se proyecta al mundo”, manifestó.

Cortesía Show Carnaval del Atlántico 2026.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quien ha sido el creador de estas fiestas, resaltó el esfuerzo de los pueblos por mantener viva su esencia, representada en ritmos que son transmitidos a las actuales generaciones.

“Lo que vimos hoy en el escenario es nuestra identidad. Todos ellos nos representan con la hermosa tradición del Atlántico, que es lo verdaderamente importante”, manifestó el mandatario.

El evento, de entrada gratuita, se transformó en un despliegue de color y maestría ancestral. Dieciséis grupos de danzas patrimoniales, provenientes de distintos municipios, demostraron que el patrimonio del Atlántico está más vivo que nunca.

Desde el ritmo cadencioso de la Danza de la Butifarra de Soledad hasta la fuerza expresiva del Son de Negro de Santa Lucía, pasando por la expresividad de la Danza del Cacareo de Puerto Colombia o la potencia de la Danza del Toro de Polonuevo; cada una marcó las estaciones de un viaje por la identidad del territorio.

En este marco, Lesbia Roa, la única coquera de Baranoa, recibió un homenaje por su importante legado en la danza campesina guerrera.

La noche se enriqueció con la musicalidad de 27 piezas de tradición interpretadas por la Majestuosa Banda de Baranoa, entre ritmos de chalupa, son de negro, pajarito, merecumbé, puya, mapalé, música picotera y merengue. El acto alcanzó un punto alto con el pregón de la voz líder de Tonada, MathiusRuz, defensor de la música cantada del Caribe.

“Estar en este espacio nos llena de orgullo. Nuestro trabajo consiste en hacer que nuestra música sea escuchada para que el público no olvide que esta es la música de nuestros ancestros y la que nos identifica como colombianos en medio de un mercado altamente competitivo. Seguimos luchando y resistiendo con nuestra música que, aunque a veces no ocupa espacios principales en la industria, tiene la labor vital de posicionarse en los lugares que merece”, contó el cantante referente del folclor Caribe.

Cortesía Show Carnaval del Atlántico 2026.

Para los protagonistas, la jornada representó una plataforma de visibilidad sin precedentes. La directora de la Danza de las Iguanas de Malambo, Shaira De León, destacó la relevancia de estos espacios. “Fue un honor mostrar nuestras danzas de tradición, aquellas que a veces no son tan reconocidas pero que guardan la esencia de lo que somos. Aquí demostramos que nuestra cultura es inagotable”.

La cuota urbana tuvo su lugar con Fundación ACHE, integrada por jóvenes que regularmente utilizan el escenario para lanzar un poderoso mensaje sobre la salud mental y la prevención del bullying, campañas que abandera la Gobernación del Atlántico para los jóvenes del departamento, y en esta ocasión acompañaron el intronque hizo el cantante Óscar Prince con una coreografía cargada de mucha fuerza y determinación callejera.

El director del Carnaval del Atlántico, Hilton Escobar, dijo estar contento con la respuesta de la gente a este esfuerzo mayúsculo que realizó la Gobernación del Atlántico.

Cortesía Show Carnaval del Atlántico 2026.

“Nos complace entregarle a la gente un espectáculo de esta magnitud que demuestra como el talento de los municipios tiene un nivel que debe ser visto por todo el mundo. Esto es talento con sello Atlántico”, recalcó el también director de la Majestuosa Banda de Baranoa.

Al finalizar, en escena los cantantes Diego Daza, el Grupo Bananas, Óscar Prince y Drea tuvieron su turno en el escenario para recibir la ovación de un público que colmó los espacios de la sede de la Majestuosa Banda de Baranoa como testigo de uno de los recorridos culturales más significativo del Carnaval del Atlántico, hecho que fue visto por cientos y cientos de espectadores del canal de televisión regional Telecaribe y el canal de YouTube de la Gobernación del Atlántico.