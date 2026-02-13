“Se siente esta fiesta a flor de piel. En toda ‘Curramba’ suena Michelle”. Y no es cuento. Este viernes Barranquilla amanece pensando en su nombre, en su majestad, en la que inaugurará los cuatro días más alegres de la ciudad.

La mayoría está este viernes en modo coronación, contando las horas para llegar al estadio Romelio Martínez. Allí, ante miles de personas, Michelle Char Fernández recibirá la corona y con ella el honor, y la responsabilidad de guiar la fiesta más grande del país.

Es el día que toda soberana sueña. El momento de pararse firme, mirar a su gente y que el presentador lance el esperado: “Barranquilla, aquí está su reina”. Una frase que no dura más de unos segundos, pero que queda por siempre en la memoria.

A su lado estará el rey Momo, Adolfo Maury Cabrera, listo para ponerle picante y sabor a esta dupla que comandará comparsas, desfiles y noches interminables de música. Juntos encenderán la alegría que hará que la ciudad baile sin pausa.

A partir de las 8:00 p. m. se le dará inicio a un show protagonizado por cerca de 500 mil bailarines que le gritarán al mundo ‘Aquí suena Michelle’.

Que suene la música

Un espectáculo de coronación no sería nada sin los sonidos. Pero este tendrá un sabor especial. La reina decidió que el nombre fuera el mismo de su lema: ‘Aquí suena’. “Yo dije que quería que se llamara así porque siento que las reinas siempre dejamos nuestro lema un poco por al lado, cuando en realidad es lo que estamos reforzando desde el día cero”, dijo la soberana a EL HERALDO.

Hace días atrás visitó un espacio donde cuatro grandes pickups dominaban el ambiente. Allí, frente a los dueños de esos templos sonoros, levantó su falda y les mostró un detalle que los dejó emocionados: sus propios picós estaban bordados en el vestuario.

Cortesía

“Estaban felices, dichosos. Ellos son parte esencial de nuestra identidad y del Carnaval. No estamos fomentando violencia. Simplemente estamos gozando. Estamos en la fiesta más grande de Colombia y no hay nada mejor que disfrutar en un pickup”.

Pero ‘Aquí suena’ no se limitará al picó. La coronación será un viaje en el tiempo, una travesía por los formatos que han marcado generaciones. “¿En dónde suena? En los tocadiscos, sonaron los cassettes, y luego llegó el pickup. La historia del sonido será también la historia de la ciudad”, expresó Michelle.

Habrá música que conecte generaciones. No será un espectáculo anclado en lo comercial del momento. El reguetón tendrá su espacio, pero con sello propio, con sabor carnavalero y antillano que será gozado por todos.

La champeta estará presente, pero la verbenera, la que nació en las esquinas, la que se baila frente al picó. “La buena champeta. Así que será algo que nadie se podrá perder porque además hasta sonará la música de Chayanne”, puntualizó la reina.

El montaje propone un viaje por la historia de los dispositivos que han reproducido la música desde los años 70 hasta este viernes, pero también por los espacios donde esas melodías han cobrado vida.

“La radio que reunía a la familia alrededor de una transmisión, el tocadiscos que giraba vinilos en salas y verbenas. Cada uno de estos hitos tecnológicos aparece en escena como símbolo de transformación porque cambiaron la forma de escuchar, pero también modificaron la manera de celebrar”, dijo la directora artística del evento, Mónica Lindo.

En paralelo, exalta la música que nace y vive en el pueblo. “La propuesta dialoga con los grandes momentos de la música popular y urbana que han acompañado la evolución del Carnaval de Barranquilla. Es un recorrido que reconoce cómo los ritmos han cambiado, se han mezclado y han conquistado nuevas audiencias, sin perder el arraigo”.

En ese tránsito entre lo antiguo y lo contemporáneo, Michell Char y Adolfo Maury se convierten en guías. Ellos encarnan la memoria y la renovación de la fiesta, conduciendo al público hacia un final apoteósico que funde lo ancestral con lo actual.

Goce de principio a fin

La soberana tendrá 12 apariciones en el show y el recorrido finalizará en el presente, donde los pick ups se destacan como protagonistas y símbolos de resistencia cultural, creatividad y goce popular, consagrando a la reina como gran embajadora de esta fiesta viva. El rey, por su parte, conquistará a los espectadores con una muestra de salsa, merengue, entre otros ritmos y recibirá su corona en medio de la versatilidad de la música que llegó con el nuevo milenio.

Kadanzá, Afroquilla, Danzas Mónica Lindo, Rumbón Normalista, Los Pandas de Rebolo, Fuerza Negra, Son Calimba, Nativos, Pasión Latina, Son Latino, Afrika Mía, Burros Corcoveones, cumbiambas ganadoras de Congos de Oro y artistas como Tato Marenco, Los Chamanes, Mercie Toussain y diferentes reinas del Carnaval de Barranquilla harán parte de esta puesta en escena.

Y para darle un cierre con broche de oro a la noche, los asistentes se podrán deleitar con las presentaciones en vivo de Juan Luis Guerra, Kapo, Diego Daza y Juan Carlos Coronel. Así que aliste su mejor pinta y ponga a sonar lo mejor de este patrimonio.

Cortesía

Autoridades recomiendan tomar rutas alternas en la carrera 44

Desde el pasado jueves permanece restringido el paso por la carrera 44 entre las calles 72 y 74, por el desfile de Coronación de los Reyes del Carnaval 2026.

De igual manera, se presentan cierres viales en el sector de la calle 74 entre carreras 43 y 46, la carrera 44 entre calles 74 y 75, y la carrera 45 entre calles 74 y 45.

Adicionalmente, se implementará control de acceso en la intersección de la calle 74 con carrera 44.

Estas restricciones estarán vigentes hasta el sábado 14 de febrero hasta las 5:00 a.m.

Las autoridades también recomendaron a los conductores tomar rutas alternas. Aquellos usuarios viales que transitan en sentido oeste-este por la carrera 44 deben girar a la izquierda en la calle 74 y luego a la derecha en la carrera 46, para tomar la calle 70 y retornar en la carrera 44 al lado izquierdo.

Por otro lado, aquellas personas que vayan a ingresar por la zona de taquilla, que se encuentra ubicada por la tribuna oriental, tendrán que dirigirse hacia la calle 72 donde estará habilitado un acceso.