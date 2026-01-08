El cierre del estadio Metropolitano Roberto Meléndez ya parece una despedida del Circo de los Hermanos Gasca. Por diferentes razones se ha ido aplazando la fecha de su clausura para someterse a una ampliación y remodelación general. “Ahora sí, último día, lo juro, por Diosito”.

Lo primero que se había dicho era que ‘el Metro’ quedaría inhabilitado después del duelo de la final de la Liga II 2025 entre Junior y Deportes Tolima, el pasado 12 de diciembre. Sin embargo, días después el cuadro rojiblanco, de común acuerdo con la Alcaldía, resolvió jugar ahí el primer partido de la Superliga ante Santa Fe, el jueves 15 de enero (7:30 p. m.), para aprovechar la efervescencia del título y su gran aforo.

A pesar de que a los ‘Tiburones’ les correspondía encarar de local el segundo cotejo de la serie (el miércoles 21 de enero, 7:30 p. m.), la dirigencia del club hizo una gestión ante la Dimayor para cambiar la localía y poder utilizar el ‘Metro’ y su capacidad para 46 mil espectadores. Se sacrificó la posibilidad de terminar en casa para usar su sede habitual y no el estadio Romelio Martínez, que apenas le caben unas 9 mil personas.

La Alcaldía solo autorizaba extender el aplazamiento del cierre total del escenario para el 15 de enero y no hasta el 21.

No obstante, finalmente el escenario también se usará el domingo 18 de enero en el juego Junior-Tolima, de la primera fecha de la Liga I 2026. ¿Por qué?

La verdadera razón es que el estadio Romelio Martínez, que va a ser la sede rojiblanca en los partidos de Liga mientras ‘el Metro’ permanezca inactivo, vivirá la Lectura del Bando, el sábado 17 de enero, y no se alcanza desmontar la tarima y toda la logística de ese importante evento de Precarnaval, para tener el escenario en óptimas condiciones de cara el compromiso futbolero.

Así las cosas, se optó entre Junior y Alcaldía afrontar en el Roberto Meléndez un último partido antes de las obras de ampliación y refacción con miras a la final de la Copa Sudamericana 2026, la que se vivirá el 21 de noviembre, un privilegio que otorgó la Conmebol a la ciudad el año pasado.

‘Tiburones’ y ‘Pijaos’ reeditarán el duelo reciente por el título liguero en el mismo recinto en el que José Enamorado hizo de las suyas y perfiló el trofeo para los rojiblancos en medio de una extraordinaria e inolvidable fiesta en las tribunas.

Debido a las obras en el ‘Metro’, que ya empezaron a realizarse de manera parcial, Junior tendrá que mudar sus partidos locales al Romelio y los de Copa Libertadores al estadio Jaime Morón, de Cartagena.

La gerencia general de la escuadra caribeña, en cabeza de Héctor Fabio Báez, ya envió a la Dimayor un listado con los eventos de Carnaval que podrían interferir con la programación de partidos en Barranquilla.

Los eventos oficiales del Carnaval 2026 que tendrán al Romelio como sede son la Coronación de los Reyes, el viernes 13 de febrero (8 p. m.), y el Gran Concierto, sábado 14 de febrero (7 p. m.). La Dimayor revisará y dispondrá si les puede dar fechas y horarios en los que no se coincida con los actos carnavaleros y su aparataje, o si Junior tiene que trasladarse a Cartagena.